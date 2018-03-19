Alanya'da Çanakkale Zaferi için anlamlı kutlama

PROGRAMA Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, çok sayıda öğrenci ve öğrenci velisi katıldı. Okulun sosyal bilgiler öğretmenlerinden Cansu Uğur, günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmada "253 bin şehit verdiğimiz Çanakkale zaferini kutlamak için buradayız. Çanakkale'de umutlarını toprağa gömerek şehit olmuş askerlerimizi rahmetle anıyoruz. Her 18 Mart'ta başımız minnetle eğiliyor" dedi. Program kapsamında müzik öğretmeni Silvan Güneş koordinesinde 520 öğrenci, Çanakkale ve Hey Onbeşli türkülerini blogflüt eşliğinde seslendirdi. Okul öğrencilerinin şiir ve şarkı performansları, katılımcılardan büyük beğeni topladı.

