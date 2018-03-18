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Alanya'da Çanakkale şehitleri anıldı

Alanya'da Çanakkale Zaferi'nin 103. yıldönümü dolayısıyla Alanya Atatürk Kültür Merkezi'nde anma programı düzenlendi

Alanya'da Çanakkale şehitleri anıldı

Alanya'da Çanakkale Zaferi'nin 103. yıldönümü dolayısıyla Alanya Atatürk Kültür Merkezi'nde anma programı düzenlendi

18 Mart 2018 Pazar 13:37
Alanya'da Çanakkale şehitleri anıldı
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Mehmet AL
ALANYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Çanakkale Zaferi'nin 103. yıldönümü anıldı. Türk tarihinde padişahlık yapan Osmanlı padişahlarının sahnede simgelenmesi salonda duygulu anlar yaşattı. Çanakkale Savaşı'nda şehit olan askerin ailesinin canlandırıldığı tiyatro oyununda Türk bayrağı ile üstü örtülen şehidin ailesin ağıt yakması salondaki seyircileri derinden etkiledi.

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Son Güncelleme: 18.03.2018 13:51
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale ŞehitleriÇanakkaleAlanya
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