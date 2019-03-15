Alanya'da Çanakkale şehitleri anıldı

Alanya Müftülüğü 18 Mart Çanakkale Zaferi şehitleri  ve gazilerimize vefa programı kapsamında etkinlik düzenledi

Alanya'da Çanakkale şehitleri anıldı
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MAHMUTLAR Mahallesi Oktay Hanife Cebeci Camii yanındaki halı sahada düzenlenen organizasyona Alanya Müftüsü İhsan İlhan, Alanya  Demokrat Parti Belediye Başkan adayı Alaattin Çakır ve çok sayıda davetli katıldı. Küçük semazenlerin gösterisiyle başlayan etkinlik mehter takımın gösterisiyle devam etti. İstiklal Marşı okunmasının ardından Kuran tilavetini Oktay Hanife Cebeci imamı Muharram Duvan gerçekleştirdi. Alanya Müftüsü İlhan "Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Osmanlıyı seneler önce dağıtma planı yapanlar şimdi tekrar iş başında "diyerek kurtuluş savaşı hakkında da vatandaşlara bilgi verdi.

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