Alanya'da camilerde 15 Temmuz Cuma Hutbesi

ALANYA'DA geçtiğimiz yıl 15 Temmuz hakkında Yeni Cami'de İngilizce yapılan Cuma Hutbesi, bu yıl İç Kale’deki tarihi Süleymaniye Cami'de verildi. Alanya genelindeki tüm camilerde ise Cuma namazı öncesi 15 Temmuz hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan hutbe okundu. “Milletçe yeniden doğuş: 15 Temmuz” adı verilen hutbe, vatandaşları duygulandırdı. Öte yandan Alanya Kaymakamlığı 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin anma programlarını ise şu şekilde açıkladı: “15 Temmuz Pazar günü saat 11.00'de Garnizon Şehitliği ziyaret edilecek. Saat 19.00’da İskele Şelale önünde toplanılarak saat 19.30’da Atatürk Anıtı’na doğru 'Milli Birlik Yürüyüşü' gerçekleştirilecek. Saat 20.00’de ise Cumhuriyet Meydanı'nda anma etkinlikleri yapılacak. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13’de camilerde sala okunarak Demokrasi Nöbeti’ne başlanacak.