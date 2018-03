Alanya'da çalışma iznine ‘Toptan’ çözüm

Yasin ARAZ

BU yıl 24’üncü kez kapılarını ziyaretçilerine açan ve dün itibariyle sona eren Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki UITT Fuarı’ndan güzel haberler gelmeye devam ediyor. Alanya Turizm Tanıtma Vakfı’nın (ALTAV) da 16’ncı kez yer aldığı fuardan sevindirici bir haber daha geldi. Ukrayna’dan Türkiye’ye çalışmaya gidecek Ukrayna vatandaşları için artık şirketler tek tek çalışma izni başvurusunda bulunmak yerine toplu izin çıkartabilecek. Alınacak vekaletname ile şirketler kişiler adına toplu başvuruda bulunup, gerekli prosedürleri tamamlayabilecek. Yaşanan olumlu gelişmeyle ilgili müjdeyi Türkiye’nin Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Alanya standına gelerek bizzat ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu’na verdi.

‘TOPLU GÖRÜŞMELER YAPILABİLECEK’

Gelişmeyle ilgili duyuruyu Dahaoğlu ile paylaşan Tezel "Bu sene ülkemizde turizm rezervasyonlarının doluluk oranının beklenenden yüksek olması dolayısıyla, turizm şirketlerimiz ve otellerimizin istihdam etmeyi planladıkları Ukrayna uyruklu personel için yaptıkları çalışma ve tur operatörü vize başvurularında erken yoğunlaşma olduğundan, büyükelçiliğimize yapılan elektronik randevu başvurularına sistem tarafından ileri tarihler verilmektedir. Bu durumun aşılması için sektör temsilcilerimize doğrudan ulaşarak büyükelçiliğimizce sağlanan kolaylıkları aktarıyoruz. Büyükelçiliğimizle temasa geçen Turizm firmalarımızın yetkilileriyle sezona yönelik başvuruları için koordinasyon sağlanarak, başvuranların sistemdeki randevu tarihlerinden bağımsız olarak firmaların sezon için istihdamını öngördüğü tüm personelin başvuruları toplu olarak veya firmalarımızın tercihi doğrultusunda iki-üç parti halinde mümkün olan en erken zamanlarda alınabilmektedir. Önde gelen tur firmalarımız işlemlerini vekâletname ile yetkilendirilmiş bir firma temsilcileri aracılığıyla sürdürmektedir. Tüm başvurular sonuçlanana kadar firmalarımızın insan kaynakları sorumlularıyla iletişimimiz sürdürülmektedir.

Bu bağlamda, büyükelçiliğimizce kabul edilecek toplu başvurular için firma temsilcilerimizin bizimle doğrudan temasa geçmesi sürecin yönetimini kolaylaştıracaktır" dedi.

‘ÇAVUŞOĞLU VARSA SORUN YOK’

ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu da, “Biz bu konuyla ilgili talebimizi Alanyamızın gururu Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na iletmiştik. Çünkü bu tür çalışmalar bize büyük bir yük oluşturmaktaydı. Pek çok ülkeden vatandaşları istihdam ediyoruz. Ukrayna’dan da çok ciddi oranda kişiyi çalıştırıyoruz. Bakanımız da bize yardımcı oldu bu konuda ve gerekli adımları attı. Bunun aşıldığının müjdesini de Büyükelçimiz Yönet Can Tezel bize verdi. Bakanımıza bu noktada çok teşekkür ederiz. Her zaman bizlerin sesi oldu. Olmaya da devam edecektir. Hep söylediğimiz gibi bakanımız Çavuşoğlu bir Turizm Bakanı gibi çalışıyor" ifadelerini kullandı.