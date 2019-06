Alanya'da büyük coşku

ATATÜRK Anıtı önünde yapılan duanın ardından Yörük Göçü, mehter takımı ve animasyon grupları eşliğinde düzenlenen kortej, şehir merkezinden geçerek iskele meydanına yürüdü. Bu yıl “Osmanlı” ana teması ile düzenlenen festivalin resmi açılışını iskele meydanında yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yüzlerce davetli ve vatandaşa hitap etti. Atatürk Anıtı önünden başlayan kortej yürüyüşüne Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kaymakam Vekili Gazipaşa Kaymakamı Ali Sakar, siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, kardeş şehirlerden gelen misafirler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

‘FESTİVALİMİZ HUZURUN VE BARIŞIN SİMGESİ OLMUŞTUR’

Kortej yürüyüşünün ardından iskele meydanında festivalin resmi açılış konuşmasını yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Turizm ve Sanat Festivalinin çıtasını her yıl bir adım daha yükseğe taşıyarak, coşku ve heyecanı arttırdıklarını söyledi. Festivalin birlik ve beraberliğin, dayanışma ve kaynaşmanın, huzurun ve barışın simgesi olduğunu ifade eden Başkan Yücel, “19. yılını kutlayan festivalimiz, birçok medeniyetin izlerini taşıyan, kültürlerin ortak buluşma noktası olan, yerlisiyle yabancısıyla farklı dilden ve farklı dinden insanların huzur ve barış içinde yaşadığı Alanya’mız ile özdeşleşmiştir” dedi.

‘BÖLGENİN EN BÜYÜK SANAT FESTİVALİ’

Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali’nin bölgenin en büyük sanat festivali olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Yücel, “Kapsamlı etkinlikleri ve katılım yoğunluğu ile bölgenin en büyük sanat festivali olan ve Alanya’mızın tanıtımına önemli katkılar sağlayan festivalimizle, insanlarımızın ve misafirlerimizin dolu dolu üç gün yaşayacaklarına inanıyorum” şeklinde konuştu.

‘TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİMİZİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARIYORUZ’

Bugün sona erecek festivalde Alanya’nın tarihi ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Yücel, “Osmanlı ve Selçuklu medeniyetlerine ev sahipliği yapan Alanya’mızın tarihi ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkarmayı hedefliyoruz. Bu amaçla, Antalya Olgunlaşma Enstitüsü’nün ‘Osmanlı’dan Esintiler’ defilesi, Türk-İslam Sanatı Sergileri ve çeşitli etkinliklerle ‘Osmanlı’ kültürünü bu yıl her yönüyle tanıtacağız” dedi.

‘FESTİVALİMİZ ALANYA’NIN DÜNYAYA AÇILAN PENCERESİ’

Yücel, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü: “Alanya’nın dünyaya açılan penceresi olan festivalimiz, kardeş şehirlerimizden gelen heyetlerin katılımıyla, hem şehrimizin adını tüm dünyada duyurmakta, hem de kardeş şehirlerimizle aramızdaki dostluk ve işbirliğini güçlendirmektedir. Bu yıl festivalimize Rusya – Murmansk, Rusya - Saratov Bölgesi, Letonya – Talsi, Litvanya – Silute, Litvanya – Trakai, Polonya – Wodzislaw Slaski ve Almanya – Gladbeck’ten kardeş şehirlerimizin değerli belediye başkanları ve meclis üyeleri katıldı.

‘TÜRKİYE-RUSYA KÜLTÜR VE TURİZM YILINA ÖZEL ETKİNLİKLER OLACAK’

2019 yılının, Türkiye-Rusya arasında Kültür ve Turizm Yılı ilan edildiğini hatırlatan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel “Festivalimiz süresince Rusya’dan gelen kardeş şehir temsilcileri Lifos bölgesinde özel olarak hazırlanan alanda kültürlerini tanıtan çeşitli gösteri ve etkinlikler yapacaklardır" dedi.

‘ZENGİN BİR FESTİVAL PROGRAMI HAZIRLADIK’

Alanya’nın yöresel değerlerinin, mutfak mirasının sergilendiği, kültür-sanat, yeme-içme stantlarının hazırlandığı festivalin, İskele Meydanı'nda 3 gün boyunca ziyaretçilerine hizmet vereceğini belirten Yücel, “Festivalimiz boyunca, her akşam belediye arkasında ülkemizin birbirinden değerli sanatçılarını, ücretsiz konserlerle vatandaşlarımızla buluşturacağız. Sizlerin mutluluğu ve huzuru için festivalimizde her şeyin en iyisini düşünüp, en iyisini yapmaya çalıştık. Hazırladığımız zengin program ve kültür etkinliklerimizle siz ziyaretçilerimize eşsiz bir festival yaşatacağımızı umuyorum” dedi.

OSMANLI DEFİLESİ BÜYÜLEDİ

İskele Şelale Meydanı'nda düzenlenen resmi açılış programının ardından Antalya Olgunlaşma Enstitüsü’nün sunduğu “Osmanlıdan Esintiler” defilesi, programa katılan yüzlerce misafiri adeta büyüledi. Podyuma çıkan mankenler Osmanlı dönemine ait zarafeti en ince ayrıntılarıyla misafirlere sundular. Festival boyunca Osmanlı ve Yörük kültürüne ait kıyafet ve aksesuarlar festival meydanındaki sergi çadırında ziyaretçilerini bekleyecek.