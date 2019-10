Alanya'da bütçeye tepkiler sürüyor: 'Hiç koşarken görmedik'

Ceren ŞAHİN

ALANYA Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısına bütçe tartışmaları damga vurdu. 485 milyon lira olarak belirlenen Alanya Belediyesi 2020 yılı bütçesinin yalnızca 158 milyon lirasının yatırım bedeli olarak açıklanması mecliste sıcak dakikaların yaşanmasına neden oldu. CHP'li ve İyi Parti'lilerin maddeye ilişkin eleştirilerini ise MHP'li Mustafa Tuna yanıtladı. Tuna, "5 yıllık koşunun ardından dinlenmek hakkımız" dedi.

Tuna'nın cevabı ve yatırım bütçesi hem CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, hem de İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın'ın gündemindeydi. CHP'li Karadağ konuya ilişkin "Yatırım az ama zam çok. Zaten zor yaşam süren halkımıza 'Ben sizi ezeceğim' denmiştir" yorumunda bulunurken, Başkan Apaydın da "Ben Tuna'yı hiç koşarken görmedim" dedi.

'BEN SİZİ EZECEĞİM DENMİŞTİR'

CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Yani bu durum şu anlama geliyor benim görüşüm, Alanya Belediyesi 'İlerleyen yıllarda Alanya’ya olan yatırımımızı yüzde 50 oranında azaltacağız' dedi. Bunun yanı sıra 'Gelirimizi yüksek tutacağız. Pazar yeri zamları, düğün salonu vb. zamları yapmaya devam edeceğiz" demiştir. Geçen seneyle kıyaslandığında belirlenen yatırım bütçesinin tek bir anlamı var. Zaten zor yaşam süren halkımıza 'Ben sizi ezeceğim' denmiştir" ifadelerini kullandı.

'TUNA'YI KOŞARKEN GÖRMEDİK'

İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın ise "Valla biz Mustafa Tuna’yı koşarken hiç görmedik. Meclis üyesi olmak, bir çok arkadaş açısından çalışmak anlamına gelmiyor. Şu an meclis salonunu dolu görsek de seçim yeni olduğu için. 5 yıllık süreçte çalışmalara dahil olunmadığını, emek harcamadığını geçmiş dönemlerden biliyoruz. Ve meclis üyelerimiz aracılığı ile edindiğimiz bilgiler doğrultusunda söyleyebiliriz ki, özellikle 'Çok koştuk, yorulduk, dinlenelim' diyen arkadaşımızın komisyonu olan esnaf komisyonu çalışmıyor. Şu anda imar komisyonu ve bütçe komisyonu dışında doğru düzgün çalışan bir komisyon yok. Bunlar nereye koşarken yorulduysa orada dinlensinler. Belediyede dinlenecek olanların yerine keşke başkalarını yazsalardı da, yola yorulmamış kişiler devam etseydi. Bunu doğru-düzgün bir açıklama olarak bulmuyorum. Bu mantıksız bir açıklama. Bütçe arttığı halde yatırım azaltılıyor. Geçen yıl seçim olduğu için yatırım ön planda tutuldu. Şimdi seçime uzun bir süre olduğu için azaltıldı. Her şeyi seçilmekten ibaret gördükleri için yatırım bütçesini kısıtlı tutuyorlar diye düşünebiliriz" şeklinde konuştu.

Öte yandan Alanya Belediyesi'nin en genç meclis üyesi olan CHP'li Nazmi Zavlak'ın dünkü toplantının dilek ve temenniler kısmında sorduğu soruların Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından cevapsız bırakılması da değerlendirildi.

'SEÇİLMİŞ BİR MECLİS ÜYESİNE

CEVAP VERİLMESİ GEREKİRDİ'

CHP'li Meclis Üyesi Nazmi Zavlak'ın meclis toplantısında sormuş olduğu soruların Başkan Yücel tarafından cevaplanmamasını da değerlendiren Başkan Karadağ "Tabi bu hoş değil. Seçilmiş meclis üyesi arkadaşlarımızın her sorusuna yetkili kişilerin ki en yetkili kişi belediye başkanımızdır, cevap vermesi gerekir. Ben Nazmi arkadaşımızı buradan kutluyorum. Gerçekten çok ciddi konulara değindi. Tabi bu konuda şunu söylemek isterim, herkesin doğaya bakışı farklıdır. Doğa karşısında takındığı tavırlar da farklılık gösterebilir. Kimisi gülerek cevap verir. Kimisi eyleme katılır. Kimisi de pasif durur, cevap vermez. Kişiden kişiye tavırlar değişir. Biz isterdik ki, böylesi toplumsal bir mesele, siyasi parti gözetmeksizin konuşulabilsin. Amacımız buydu. Gösterilen tutum ve tavır da zaten bu konudaki cevaplarıdır" dedi.

'ÖYLE ALTTAN BAKARAK GÜLÜMSEMEYLE CEVAP VERİYOR'

Başkanımızı biz önceden de biliyoruz. Sorulara yüzde 70-80 oranında gülümsemeyle cevap verir. Cevaplarının öyle alttan bakarak gülümseme şeklinde olduğunu biliyoruz. Bizler biliyoruz ki, o tesisin açılması için, büyümesi için arka planda imzaları var. Madem MHP bu hususta sorumluluk alıp büyümesine karşı çıktıysa, MHP’li belediye niye karşı çıkmadı? Bunlar bir bütün değil mi? Alanya Belediyesi MHP’li bir belediye değil mi? O bizim nazarımızda tezat. İlkeli olmalı, prensipli olmalı" ifadelerini kullandı.