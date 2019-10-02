Alanya'da bütçe artıyor yatırım düşüyor! Tüm ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de
Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu. Alanya'da bütçe artıyor yatırım düşüyor, Hepsi ve daha fazlası saat 18.00'de Dim TV Ana Haber'de. Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle
BUGÜN DİM TV ANA HABER'DE NELER VAR?
1- 76'LIK DEDE DOLANDIRICI ÇIKTI
2- ‘ÖNCE İFLAS ARDINDAN İSE ZAM'
3- CHP'DEN ZAM TEPKİSİ
4- 'BEN HİÇ KOŞTUĞUNU GÖRMEDİM'
5- 'BÜTÇE ARTIYOR ANCAK YATIRIM DÜŞÜYOR'
6- APAYDIN’DAN VATANDAŞA ÇAĞRI
7- KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLERLE BULUŞTU
8- ÇAVUŞOĞLU MESAJI ALMANYA’DA VERDİ
9- GERİ DÖNÜŞÜM 'ERROR' VERİYOR
10- YILDIZDOĞAN KONSERİNE DAVET
11- KONUT TEMİZLİK HİZMETİ SÜRÜYOR
12- ANTALYA TURİZMİNDE YENİ REKOR
13- CARETTA YAVRULARI YÖNLERİNİ ŞAŞIRDI
14- 45 MAHALLEYE 7 KİLOMETRE YENİ HAT
15- ALTIN PORTAKAL TIRI ALANYA’DAYDI
16- FENERBAHÇE’DEN İKİNCİ İTİRAZ HAZIRLIĞI
17- BULUT’TAN BEŞİKTAŞ MAÇI YORUMU
18- ALANYASPOR MAÇINA KARDEŞLER ATANDI
19- TRIATHLON HEYECANI BAŞLIYOR *
HEPSİ VE DAHA FAZLASI İÇİN DİM TV ALANYA ANA HABERİ KAÇIRMAYIN!
dimtv.tv'den İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
FACEBOOK'TAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
İNSTAGRAM'DAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
YOUTUBE'DAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
SCOPE'DEN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
DİM TV NASIL İZLENİR?
'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.
Trabzonspor - Beşiktaş derbisi nasıl sonuçlanır?
|İmsak
|05:28
|Güneş
|06:47
|Öğle
|12:52
|İkindi
|16:11
|Akşam
|18:46
|Yatsı
|20:00
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2