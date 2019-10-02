Alanya'da bütçe artıyor yatırım düşüyor! Tüm ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de

BUGÜN DİM TV ANA HABER'DE NELER VAR?

1- 76'LIK DEDE DOLANDIRICI ÇIKTI

2- ‘ÖNCE İFLAS ARDINDAN İSE ZAM'

3- CHP'DEN ZAM TEPKİSİ

4- 'BEN HİÇ KOŞTUĞUNU GÖRMEDİM'

5- 'BÜTÇE ARTIYOR ANCAK YATIRIM DÜŞÜYOR'

6- APAYDIN’DAN VATANDAŞA ÇAĞRI

7- KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLERLE BULUŞTU

8- ÇAVUŞOĞLU MESAJI ALMANYA’DA VERDİ

9- GERİ DÖNÜŞÜM 'ERROR' VERİYOR

10- YILDIZDOĞAN KONSERİNE DAVET

11- KONUT TEMİZLİK HİZMETİ SÜRÜYOR

12- ANTALYA TURİZMİNDE YENİ REKOR

13- CARETTA YAVRULARI YÖNLERİNİ ŞAŞIRDI

14- 45 MAHALLEYE 7 KİLOMETRE YENİ HAT

15- ALTIN PORTAKAL TIRI ALANYA’DAYDI



16- FENERBAHÇE’DEN İKİNCİ İTİRAZ HAZIRLIĞI

17- BULUT’TAN BEŞİKTAŞ MAÇI YORUMU

18- ALANYASPOR MAÇINA KARDEŞLER ATANDI

19- TRIATHLON HEYECANI BAŞLIYOR *