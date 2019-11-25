Alanya'da burs buluşması 

ADD Alanya Şubesi Başkanı Zuhal Sirkeli "Bu yıl burs verdiğimiz öğrenciler arasında Alanya’ya yeni gelen üniversite birinci sınıf öğrencileri de var. Burs komisyonumuz özellikle Atatürkçü çağdaş gençleri seçmek için büyük özen göstermektedir" dedi.