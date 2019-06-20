Alanya'da bulunan kamu lojmanları satışa çıkıyor

GEÇTİĞİMİZ sene TBMM'de kabul edilen kanunla kamu konutlarının satışı hakkında düzenlemeler yapılmıştır. Sorumluluğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda olan kamu konutlarının satışı kapsamında 50 bin kamu konutunun Kamu Taşınmazları Sistemine (KTS) kaydı yapıldı. Alanya'nın il olma ihtimaline karşın kamu kurum lojmanlarının satışının iptali istenmiş Milli Emlak Müdürlüğü tarafından bu istek reddedilmişti. Kamu lojmanları yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile kanuni faiz oranıyla taksitlendirilecek. Satışın önceliği lojmanda oturan kişilere ait olurken peşin ödeme yapılması halinde konut yüzde 10 indirimle satılacak. Devlet kasasına 500 milyon lira girmesi tahmin edilen uygulama için tebligatın ardından 15 gün içerisinde konutta oturan kişinin satın almak istememesi veya herhangi bir beyanda bulunmaması durumunda ihale yoluyla en yüksek teklifi verene satış yapılacak.