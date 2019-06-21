Alanya'da bugün neler yaşandı? Hepsi Dim TV Ana Haber'de

Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu.. Alanya'da simit aldı yere düşüp kalbi durdu!, , Belaruslu turist otel odasında ölü bulundu! , Foseptik çukuruna düşen işçi 10 gün sonra hayatını kaybetti!, İcra daireleri tek çatı altında!... Hepsi ve daha fazlası bugün Dim TV Ana Haber'de. Sakın kaçırmayın! Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle