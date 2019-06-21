Alanya'da bugün neler yaşandı? Hepsi Dim TV Ana Haber'de

Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu.. Alanya'da simit aldı yere düşüp kalbi durdu!, , Belaruslu turist otel odasında ölü bulundu! , Foseptik çukuruna düşen işçi 10 gün sonra hayatını kaybetti!, İcra daireleri tek çatı altında!... Hepsi ve daha fazlası bugün Dim TV Ana Haber'de. Sakın kaçırmayın! Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle

Alanya'da bugün neler yaşandı? Hepsi Dim TV Ana Haber'de
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BUGÜN ALANYA GÜNDEMİNDE NELER VAR? 

FOSEPTİK ÇUKURUNA DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ
 BELARUSLU TURİST ODASINDA ÖLÜ BULUNDU
 SİMİT ALDI, BAYILIP YERE DÜŞTÜ
 ALANYA YOLUNDA FECİ KAZA
 İCRA DAİRELERİ TEK ÇATI ALTINDA
BAŞKAN BÖCEK İĞNELİ FIÇI’YA KATILACAK
 DEMİRCİ ANTALYA BŞB BAŞKANI OLDU
CHP’Lİ ZAVLAK’A KRİTİK GÖREV
 ALANYA’DA İMAMOĞLU HAREKATI
 ÇAVUŞOĞLU’NDAN İRAN ÇIKARMASI
ATIL VAZİYETTE OTLARA TESLİM
 YASAK DELENLERDE ‘BUGÜN’
‘ÜNLÜ BİR RUS SANATÇI GELEBİLİRDİ’
KİLO FİYATLARI 80’İ BULDU 
ALANYALI FAYTONCULAR PARA BEKLİYOR
 YÖK’TEN ALANYA’YA KONTENJAN MÜJDESİ
 ALANYA'DA SATILIK OTEL SAYISINDA DÜŞÜŞ
 SİLİ’DEN TURİZMCİLERE GÜVENCE
 ANTALYA HAVALİMANI'NDAN REKOR
 ALANYA’DAKİ KAMU LOJMANLARI SATILACAK
ÜNLÜ KİMYAGER ALANYA’YA GELİYOR *
 GÖKBEL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI *
GAZİPAŞA’DA İNANILMAZ AŞI YÖNTEMİ *
VERGİ DAİRESİ’NE ŞİKAYET EDİN’ *
-spor-
25- İKİ KITADA İKİ ALANYASPORLU

HEPSİ VE DAHA FAZLASI İÇİN UZMAN GAZETECİ ALPER KUTAY'IN SUNDUĞU DİM TV ANA HABERİ SAKIN KAÇIRMAYIN!

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DİM TV NASIL İZLENİR?

'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2019, 17:58
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