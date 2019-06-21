Alanya'da bugün neler yaşandı? Hepsi Dim TV Ana Haber'de

BUGÜN ALANYA GÜNDEMİNDE NELER VAR?
FOSEPTİK ÇUKURUNA DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ
BELARUSLU TURİST ODASINDA ÖLÜ BULUNDU
SİMİT ALDI, BAYILIP YERE DÜŞTÜ
ALANYA YOLUNDA FECİ KAZA
İCRA DAİRELERİ TEK ÇATI ALTINDA
BAŞKAN BÖCEK İĞNELİ FIÇI’YA KATILACAK
DEMİRCİ ANTALYA BŞB BAŞKANI OLDU
CHP’Lİ ZAVLAK’A KRİTİK GÖREV
ALANYA’DA İMAMOĞLU HAREKATI
ÇAVUŞOĞLU’NDAN İRAN ÇIKARMASI
ATIL VAZİYETTE OTLARA TESLİM
YASAK DELENLERDE ‘BUGÜN’
‘ÜNLÜ BİR RUS SANATÇI GELEBİLİRDİ’
KİLO FİYATLARI 80’İ BULDU
ALANYALI FAYTONCULAR PARA BEKLİYOR
YÖK’TEN ALANYA’YA KONTENJAN MÜJDESİ
ALANYA'DA SATILIK OTEL SAYISINDA DÜŞÜŞ
SİLİ’DEN TURİZMCİLERE GÜVENCE
ANTALYA HAVALİMANI'NDAN REKOR
ALANYA’DAKİ KAMU LOJMANLARI SATILACAK
ÜNLÜ KİMYAGER ALANYA’YA GELİYOR *
GÖKBEL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI *
GAZİPAŞA’DA İNANILMAZ AŞI YÖNTEMİ *
VERGİ DAİRESİ’NE ŞİKAYET EDİN’ *
-spor-
25- İKİ KITADA İKİ ALANYASPORLU
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DİM TV NASIL İZLENİR?
'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2019, 17:58