Alanya'da bu yollar trafiğe kapatılacak: Sürücüler dikkat!

ALANYA Alanya ETU Triatlon Avrupa Kupası, ITU Paratriatlon Dünya Kupası ve Türkiye Triatlon Federasyonu Triathlon – Aquatlon Türkiye Finali 5-6 Ekim tarihlerinde yapılacak. Alanya tanıtımına büyük katkı sağlaması beklenen 29. Alanya Triatlonu için 5 Ekim Cumartesi günü 06.00 - 17.30 saatleri arasında, 6 Ekim Pazar günü 06.00 - 17.30 saatleri arasında Deniz Taksi Kavşağı – Kuyular Önü – İskele Caddesi – Rıhtım – Villa Okan Anıt Arası (Yolun Güneyi) Atatürk Anıtı – Yalı Taksi – Grand Kaptan Otel (Çift taraflı) olarak trafiğe kapatılacaktır.