BELİRTİLEN güzergahta sporcuların geçişinin ardından emniyetli mesafeye ulaşılınca trafik akışı devam edecek. Alanya'dan sonra ise Manavgat, Serik (Side), Kadriye Köprüsü, Kundu, Kumköy Expo Kavşağı, Sağa Dönüş-Expo Kavşağı “U” dönüşü Serik Caddesi, Demokrasi Kavşağı, Aspendos Bulvarı, Meydan Kavşağı, Mevlana Kavşağı Sola Dönüş, 100. Yıl Bulvarı, Falez Kavşağı Üstten Konyaaltı Caddesine dönüş ve Atatürk Parkında saat 14.00 sıralarında son bulacak. Söz konusu güzergahı kullanmak isteyen, yol kullanıcılarının mağdur olmaması için, bisiklet yarışı güzergahını www.tourofturkey.org.tr adresinden öğrenebilecek. Bisikletçilerin güzergahlardan geçişleri sırasında, trafik akışı tamamen kapatılırken, geçişlerden sonra trafiğe açılacak.
Alanya'da bu yollar kapalı olacak
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 54. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Alanya-Antalya etabı için bugün saat 08.00 ile 12.00 arası İskele-Rıhtım–Atatürk Caddesi kuzey şeridi–Alaaddin Keykubat Kavşağı–D400 ile Antalya istikameti trafiğe kapalı olacak