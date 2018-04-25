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Alanya'da bozuk parkeler onarılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu öncesi, Alanya genelinde çalışmalarını yoğunlaştırdı 

Alanya'da bozuk parkeler onarılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu öncesi, Alanya genelinde çalışmalarını yoğunlaştırdı 

25 Nisan 2018 Çarşamba 11:21
Alanya'da bozuk parkeler onarılıyor
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Alanya Hizmet Birimi’ne bağlı ekipler, turizm sezonu öncesi Alanya’da son rötuşları yapıyor. Büyükşehir, sorumluluk alanı içinde yer alan bulvar, cadde, kaldırım ve yollarda bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. 25 metreli yol, Oba Mahallesi, Fatih Caddesi, Konaklı ve Türkler mahallelerindeki  yol ve kaldırımlarda bozuk olan parkeler kaldırılarak yerine yenileri konuluyor. 
ARAÇLAR VE YAYALAR RAHATLAYACAK
Yaz aylarıyla birlikte araç ve yaya trafiğinin artacağı Alanya’da gelen yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra yörede yaşayan vatandaşların da daha rahat  ve düzenli cadde ve kaldırımlarda yürümeleri için oluşturulan ekipler, yoğun bir mesai ile yol ve kaldırım standartlarını yükseltmeye çalışıyor. Çalışmalar kısa sürede tamamlanarak cadde ve kaldırımlar turizm sezonuna hazır hale getirilecek.

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AntalyaBüyükşehir BelediyesiYaz SezonuAlanya
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