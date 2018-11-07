Alanya'da boğulmuşlardı: Aksaray’da toprağa verildiler   

Alanya'da geçtiğimiz gün denizde boğulan 2 kişi memleketleri Aksaray’da toprağa verildi

Alanya'da boğulmuşlardı: Aksaray’da toprağa verildiler   
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EDİNİLEN bilgiye göre, 5 Kasım tarihinde Alanya’nın Avsallar Mahallesi'nde bulunan sahilde sabah saat 07.00 sıralarında ses duyan bir otelin güvenlik müdürü Yavuz Albayrak denizde 2 ceset olduğunu gördü. Hemen denize giren Albayrak 1'i kadın 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı ilk incelemenin ardından Zeki Dalkıç (44) ve Gamze Gökçe (35) yapılan otopsinin ardından memleketleri Aksaray’a gönderildi. Aksaraylı iş adamı Zeki Dalkıç’ın cenazesi öğle namazına müteakip, Gamze Gökçe’nin cenazesi ise ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ervah Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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