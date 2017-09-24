Alanya'da bisiklete dikkat çektiler

HÜKÜMET Meydanı önündeki Atatürk Anıtı toplanan kadınlar aynı zamanda süsledikleri bisikletleriyle renkli görüntüler oluşturdu. Bisiklet kullanımına dikkat çekmek amacıyla düzenlediği bisiklet turuna kimi kadınlar tek katılırken kimi kadınlar da çocuklarıyla katılmayı tercih etti. Bisikletli kadınlar, polis eskort motoru eşliğinde ilçe merkezinden geçerek 6 kilometre yol aldıktan sonra Tosmur Mahallesi’ne ulaştı.

'TEKRAR BİR ARAYA GELECEĞİZ'

Etkinliğin organizesini yapan Ahmet Uçankuş, Alanya’da böyle bir eksiklik vardı ve talep üzerine bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi. Uçankuş, "Hanımlara bisiklet kullanmak çok yakışıyor. Günlük kıyafetleriyle bu işi nasıl götürürüz dedik ve gerçekleştirdik. Devamı da olacağını düşünüyorum. Henüz ismini bile koymadığımız bir grup bu. İlerleyen günlerde bir araya tekrar geleceğiz. Haftalık turlarımız da olacak. Beylerin de bizlere katılacağını umut ediyorum” dedi.

'SÜRÜCÜLER DAHA DUYARLI OLMALI'

80'li yıllardan bu yana bisiklet kullandığını aktaran Hülya Karadayı ise Alanya'da daha çok bisiklet yolu olması gerektiğini belirtti. Karadayı, "Daha önce İzmir'de de yaşadım. İzmir bu konuda çok duyarlı bir şehir ve neredeyse her caddede bisiklet yolu bulunuyor. Alanya'da da daha çok bisiklet yolu olmalı. Bunun dışında biz bisiklet kullanıcıları, otomobil ve motosiklet sürücülerinden bizlere karşı daha duyarlı olmalarını istiyoruz" diye konuştu.