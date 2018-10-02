Alanya'da bisiklet festivali için geri sayım

İKLİMİ, doğası ve yolları ile bisiklet kullanımına son derece müsait olan Alanya'da bu yıl 12-13-14 ekim tarihlerinde düzenlenecek olan 1. Uluslararası Alanya Bisiklet Festivali'ne şehir dışından gelecek olan 400'ün üzerinde sporcu şehrin tanıtımına ve şehir ekonomisine büyük katkı sağlayacak. Katılımın ücretsiz olduğu, üç gün sürecek olan festival boyunca Alanya'nın tarihi ve doğal güzelliklerine bisiklet turları düzenlenecek. Festival katılımcılarına Dim Çayı, Syedra Ören Yeri, Sapadere Kanyonu ve Alanya Kalesi gezdirilecek.

'KORTEJLE BAŞLAYACAK

Festival hakkında açıklama yapan festivall.com.tr yetkilileri "Alanya'nın iklimi ve doğası bisiklet sporuna çok müsait, bu yüzden 'Neden Alanya'da bir bisiklet festivali olmasın' dedik ve kolları sıvadık. Üç günlük bir program hazırladık, festival boyunca, akşamları canlı müzik, dans gösterisi, oyunlar ve etkinlikler olacak. Gündüzleri ise her gün bir bölgeye bisiklet gezisi düzenleyeceğiz. Festival sayesinde Alanya'nın güzelliklerinin yanı sıra bisiklet yollarının da tanıtımı olacak. Festivalimiz herkesin katılımına açıktır, özellikle pazar günü yapacağımız şehir kortejine tüm Alanya halkını bekliyoruz. İnanıyoruz ki çok ciddi katılımın olduğu güzel bir kortej olacak.

'ALANYA'YI CAZİBE MERKEZİ YAPACAĞIZ'

Uzun vadede hedefimiz festivali Türkiye'nin en iyi bisiklet festivallerinden biri haline getirip, bisiklet organizasyonları için ve bisiklet kampları için Alanya'yı cazibe merkezi haline getirmek.

Festivall.com.tr olarak festivali duyduğu andan itibaren bizi destekleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur'a, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili'ye, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Ahmet Pınarbaşı'na ve Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV)'a teşekkür ediyoruz. Ayrıca festival organizasyonunda bizimle olan Alanya Doğa Sporları Kulübü ALDOSK'a teşekkür ediyoruz" dediler.