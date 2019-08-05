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Alanya'da bireysel silahsızlanmayı başlatmak için silahını teslim etti
Alanya'da Medikal Estetik Saç Ekim Doktoru Aydoğan Yiğit bir televizyon kanalında seyrettiği haberde maganda kurşunuyla vurularak ölen bir çocuğun haberinden etkilenerek Amcasının silahını teslim etti
GÜNCEL 05.08.2019, 16:21 Melike Temir
Mehmet AL
Alanya'da Medikak Estetik Saç Ekim doktoru Aydoğan Yiğit bir televizyon kanalında seyrettiği haberden etkilenerek Emekli Emniyet Müdürü amcasından kalan beylik tabancasını bugün Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı'yı makamanında ziyaret ederek tabancayı teslim etti Dr. Yiğit, 'Alanya'da bireysel silahsızlanmayı başlatmak ve habere konu olan acı olaya benzer olayların yaşanmaması için bireysel bir kampanya başlatmak amacıyla devlete hibe ettim.' ifadelerini kullandı. Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı ise,' Dr. Sayın Yiğit'in düşüncelerinden ve örnek davranışlarından dolayı kendisi teprik ederim' dedi.
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