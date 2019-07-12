Alanya'da bir intihar vakası daha! Ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de

BUGÜN DİM TV ANA HABER'DE NELER VAR?
ÜVEY KIZINA TACİZE 41 YIL HAPİS
ALANYA'DA BAYAT EKMEK ARTIK ÇÖPE GİTMİYOR
ALANYA'DAKİ BAKIMSIZ ATA BÜYÜKŞEHİR SAHİP ÇIKTI
'BU TARİFE HUKUKSUZ'
ALANYA'DA PATLAYAN TRAFO PANİK YARATTI
ALANYA'DA TELLERİN DİREK DANSI
ALANYA'DA ŞOK İNTİHAR
BAKAN ÇAVUŞOĞLU’NDAN S-400 AÇIKLAMASI
AYTEMİZ ALANYASPOR ALMANYA'DA
ALANYA DENİZDE BOĞULDU HASTANEDE ÖLDÜ
‘ALANYA ESNAFININ SORUNLARINI İLETECEĞİZ’
ALANYA'DA RUS KADIN CANINDAN OLUYORDU
CUMARTESİ-PAZAR DEV DENETİM VAR
HEPSİ VE DAHA FAZLASI İÇİN UZMAN GAZETECİ ALPER KUTAY'IN SUNDUĞU DİM TV ANA HABERİ SAKIN KAÇIRMAYIN!
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DİM TV NASIL İZLENİR?
'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2019, 18:00