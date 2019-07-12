Alanya'da bir intihar vakası daha! Ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de

Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu.Alanya'da bir intihar vakası daha! Genç kız canına kıydı!, Alanya'da patlayan trafo paniğe neden oldu!, Alanya'da istismarcı üvey baba verilen cezayı duyunca bakın ne yaptı?... Hepsi ve daha fazlası saat 18.00'de Dim TV Ana Haber'de. Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle