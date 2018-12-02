Alanya'da bir inşaatta ölüme meydan okudular

KADIPAŞA Mahallesi’ndeki yapımı devam eden 7 katlı bir binada, dış cephesine kurulan inşaat iskelesi üzerinde çalışan 4 işçi, korkuya neden oldu. Hiçbir güvenlik tedbiri almayan ve iskele demirinin üzerinde rahatlıkla çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi. Bir işçinin ise iskelenin üzerinde cep telefonuyla görüşme yapması ’yok artık’ dedirtti. İşçilerin ölüme meydan okuduğu o anları gören vatandaşlar şaşkına döndü. İşçilerin güvenliksiz bir şekilde çalışması çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.