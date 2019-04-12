Alanya'da bir ilk! Rusça Haber Bülteni Dim TV'de

ALANYA'NIN yeni nesil kanalı Dim TV yeni formatla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Alanya'da hatrı sayılır bir nüfüs yoğunluğuna sahip olan Rus vatandaşlar için düşünülmüş olan bu format Alanya medyasına yeni bir soluk getirecek. Her Cuma günü saat 17.00'de yayınlanacak olan Rusça Ana Haber Bülteni'nin ilk bölümü bu akşam Dim TV ekranlarında seyirciyle buluşacak.

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DİM TV NASIL İZLENİR?

'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye,dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 12 Nisan 2019, 14:57