Alanya'da bir ilk! Duayen öğretmene 'Doçent' unvanı

DAHA önce doktorasını yaparak 'Dr.' unvanı alan Alanya Araştırmacısı ve eğitimci Ali Rıza Gönüllü'nün YÖK'e (Yükseköğretim Kurulu) yaptığı 'Doçentlik' başvurusu kabul edildi. Gönüllü, YÖK'e bağlı Üniversiteler Arası Kurul'a "Meşrutiyetten Cumhuriyet'e Alanya-1908-1938" ve "Cumhuriyet Döneminde Antalya-1923-1960" adlı iki kitabı, ayrıca 17 makale ve bildirisi ile 'Doçentlik' başvurusu yaptı. Profesörlerden oluşan 5 kişilik YÖK Üniversiteler Arası Kurul, yaptığı değerlendirme sonucu Gönüllü'ye 'Doçent' unvanı verdi. Gönüllü, Alanya'da ilk, orta ve lise dengi okullarda görev yapan ilk 'Doçent Doktor' unvanlı eğitimci oldu.