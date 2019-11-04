Alanya'da bir ilk! Duayen öğretmene 'Doçent' unvanı
Alanya 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Müdürü Dr. Ali Rıza Gönüllü'ye YÖK tarafından 'Doçent' unvanı verildi
GÜNCEL 04.11.2019, 17:48 04.11.2019, 18:16
DAHA önce doktorasını yaparak 'Dr.' unvanı alan Alanya Araştırmacısı ve eğitimci Ali Rıza Gönüllü'nün YÖK'e (Yükseköğretim Kurulu) yaptığı 'Doçentlik' başvurusu kabul edildi. Gönüllü, YÖK'e bağlı Üniversiteler Arası Kurul'a "Meşrutiyetten Cumhuriyet'e Alanya-1908-1938" ve "Cumhuriyet Döneminde Antalya-1923-1960" adlı iki kitabı, ayrıca 17 makale ve bildirisi ile 'Doçentlik' başvurusu yaptı. Profesörlerden oluşan 5 kişilik YÖK Üniversiteler Arası Kurul, yaptığı değerlendirme sonucu Gönüllü'ye 'Doçent' unvanı verdi. Gönüllü, Alanya'da ilk, orta ve lise dengi okullarda görev yapan ilk 'Doçent Doktor' unvanlı eğitimci oldu.
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