Alanya'da bir ilk daha

TELEFON bilgisayar, akıllı cihazlar, oyun konsolları gibi dijital aygıtların aşırı ve kontrolsüz kullanımı sonucunda ortaya çıkan Teknoloji ve Sosyal Medya bağımlılığına dikkat çekmek için Demirtaş İmam Hatip Ortaokulu Alanya Belediyesi Kültür Merkezinde Karikatür ve İllüstrasyon sergisi açtı. Serginin açılışına Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ali Tekin, Milli Eğitim Şube Müdürü Erkan Ergen, kurum müdürleri, Barbaros Azakoğlu Ortaokulu, Hayate Hanım Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

ER: ‘’VELİLERİMİZ DİKKATLİ OLMALI’’

Bu bağımlılığın çoğunlukla çocuklarda ve gençlerde görülmesine rağmen farklı yaş gruplarında ileri seviyelere ulaştığını, hayatımızı olumsuz yönde etkilediğini dile getirdi. İçe kapanıklık, sürekli dikkat dağınıklığı, sosyal yetenek kaybı, obezite, sağlıksız uyku alışkanlığı, şiddet eğilimi, gizlilik ihlali, yalan alışkanlığı, stres, sosyal ilişki sorunları, boyun ve baş ağrıları, duruş kusurları, başarısızlık ve erteleme hastalığı, görme ve işitme kaybı gibi birçok zararlarının olduğunu, velilerin dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

