Alanya'da bir ilk! 'Çakra'lar harekete geçiyor

"YOGA bir yaşam felsefesidir" diyerek yola çıkan Yulia Stepanchenko Alanya'da bir ilke imza attı. Düzenlemiş olduğu yoga ve meditasyon seanslarıyla fark yaratan Stepanchenko, Marina Kirenika Kholkina'yı da Alanya'ya getirdi. Aura Fitness çatısı altında gerçekleşen programda fani bedenden öte enerjetik bedeni ve çakra sistemlerini merkezine alan yoga, Kholkina ile birlikte ses meditasyonuyla desteklendi.

'BEDEN-ZİHİN-RUH ARASINDAKİ DOĞAL DENGE'

Peki neden? Çünkü her duygu, düşünce veya rahatsızlık felseye göre enerjetik beden üzerinde bir titreşim olarak karşılık buluyor ve ses meditasyonuyla birlikte çeşitli enstrümanların zengin titreşimleri de beden-zihin-ruh arasındaki doğal dengeyi sağlıyor.

'ALANYA'DA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUM'

Yoga seanslarıyla çakra sistemlerine yönelik çalışmalar gerçekleşirken, ses meditasyonuyla da sürecin desteklendiği bu bütünsel organizasyonların Alanya'da bir ilk olduğunu ifade eden Stepanchenko "Organizasyonlarımızı Aura çatısı altında gerçekleştiriyoruz. Alanya'da ilkini gerçekleştirdik. Kemer ve Çıralı'da uzun süredir bu tip organizasyonları gerçekleştiriyor ve insanları yogayla buluşturuyoruz. Alanya'da şu an yabancı uyruklu danışanlarımız var. Lakin ilerleyen süreçte vakit ve yer sıkıntımızı çözdükten sonra Türk danışanlarımız için de seanslarımız olacak" şeklinde konuştu.