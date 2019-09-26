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Alanya'da bir haftadır aranan Hatice bulundu

Alanya'da bir haftadır aranan 13 yaşındaki Hatice bu akşam saatlerinde bulundu

GÜNCEL 25.09.2019, 23:20 26.09.2019, 01:05
Alanya'da bir haftadır aranan Hatice bulundu
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Mehmet AL

Alanya'nın Türkler Mahallesi'nde ailesiyle oturan lise öğrencisi Hatice Türktaş, 18 Eylül Çarşamba günü gezmek için çıktığı evine geri dönmedi. Hatice'den haber alamayan ailesi, arkadaşlarıyla konuşup, kızlarını aradı ancak bir sonuca ulaşamadı. Türktaş ailesi durumu jandarma ve polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler Hatice'yi bulmak için çalışma başlatırken, ailesi kızlarının hayatından endişe ettiklerini ve bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi.

BEKÇİLER KİMLİK KONTROLÜNDE BULDU

Antalya'nın Alanya ilçesinde, geçen hafta gezmek için evden çıkan ve dönmeyen lise öğrencisi Hatice Türktaş bulundu. Bir haftadır kendisinden haber alınamayan Hatice Türktaş'ın, bu akşam Alanya Belediyesi arkasında bekçilerin kimlik kontrolünde bulunduğu öğrenildi. Genç kız ifadesi alınmak üzere götürüldüğü İskele Polis Merkezi’nde işlemlerinin tamamlanması sonrası ailesine teslim edildi.

#Hatice #Alanya
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