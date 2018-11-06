Alanya'da bir günde 153 bağış 

HASTANENİN poliklinik binası girişine kurulan standa vatandaşların ilgisi büyüktü. “Bir organ, bir hayat demektir" sloganıyla yola çıkarak başlatılan etkinlikte, hasta ve hasta yakınlarına organ ve doku bağışının önemi anlatılarak broşürler dağıtıldı. Stantta organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar için kart oluşturuldu. İlk gün 153 kişi organ bağışında bulundu. Organ Doku Koordinatörü Sezer Uğuz, etkinliğin 3 gün boyunca devam edeceğini açıkladı. Uğuz, ”Her yıl olduğu gibi bu yıl da organ bağışına dikkati çekmek farkındalığı arttırmak adına bir takım etkinlikler düzenledik. Hastane yönetimimizin de desteğiyle organ nakli bekleyen hastalarımıza umut olmak için bizler buradayız. Organ naklinde çok başarılı olan ülkemiz maalesef bağış konusunda aynı başarıyı gösterememektedir. Türkiye'de organ yetmezliğine bağlı olarak, organ nakli bekleyen hasta sayısı her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde en çok böbrek organına ihtiyaç duyulmakta, bunu karaciğer ve kalp organlarımız izlemektedir. Gelin birlik olalım. Organ nakli bekleyenlere umut olalım“ dedi. Hastane Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Zeynep Bozkurt, organ bağışının toplumsal bir sorumluluk olduğunu söyledi. Bozkurt, "Ne zaman kimin hangi organa ihtiyacı olacağını bilemeyiz. Yarın biz de bu gruba dahil olabilir, organ bağışı bekleyebiliriz. Hiçbir şeyin garantisinin olmadığı bu dünyada organ bağışı yapılabilecek en büyük iyiliklerden birisidir. Organ bağışının ülkemizde yeterli olmadığı bir gerçek fakat bu durumu değiştirmek de bizlerin elinde. Gelin hep birlikte organlarımızı bağışlayalım, bir hayat kurtaralım” diye konuştu.