Alanya'da bir dolandırıcılık iddiası daha

ALANYA'DA geçtiğimiz günlerde bir kuyumcunun turistlere sahte altın sattığının belirlenmesi ve dükkanında yapılan aramada 20 kilogram sahte altın ele geçirilmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Alanya’nın lokomotif sektörü turizmi derinden etkileyen dolandırıcılık olayının ardından yine irili ufaklı dolandırıcılık iddiaları gündeme geldi. Kent ekonomisinin bir diğer önemli sektörü olan tarımı da olumsuz yönde etkileyen bir haber geldi. İddiaya göre Alanya’da bir muz tesisi, Alanyalı üreticileri milyonlarca lira dolandırdı. Alanya’nın Yeşilöz Mahallesi’ndeki bir muz tesisinin sahipleri S.G. ve H.G.’nin Alanyalı muz üreticilerini yaklaşık 2 milyon lira dolandırdığı öne sürüldü.

‘DOLANDIRICILIK DEĞİL İFLAS’

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, kendi üyesi 5-6 üreticinin de bu şekilde mağdur olduğunu söyledi. Üreticilere bir dizi tavsiyelerde bulunan Göktepe, üreticilerin ne zorluklarla mahsullerini yetiştirdiğine dikkat çekerek “Üreticilerimizin güvenilir kişilerle çalışmalarını, imkan dahilinde kendilerinin bile ürünlerini hazırlayabileceğini söyleyebilirim. Üreticilerimizin firmaların ticari geçmişlerini inceleyerek ürünlerini teslim etmelerini önerebiliriz. Muzda 15 günlük bir vade oluyor, eğer bu uzayacaksa firmadan yasal bir evrak almaları gerekiyor” dedi. Söz konusu firmanın ticari açıdan talihsiz bir süreç yaşadığını ve iflasını ilan ettiğini kaydeden Göktepe, olayın 6-7 aylık bir süreç olduğunu dile getirdi. Firmanın sözlü olarak alacaklılarına borçlarını ödeyeceğini beyan ettiğini, gayrimenkullerini satarak borçlarını ödeyeceğini taahhüt ettiğini ifade eden Göktepe, “Ancak bıçak kemiğe dayanmış olacak ki olay kamuoyuna yansıdı” diye konuştu.

‘ASIL SORUN EĞİTİM VE EKONOMİ’

Alanya’da son günlerde artan dolandırıcılık vakalarına ilişkin konuşan İyi Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın, eğitim ve ekonomik durumların iyileştirilmesine değindi. Apaydın, “Hukuksal zeminden ziyade ekonomik durumun neticesinde ahlaki yapının çökmesi ile açıklayabiliriz. İnsanlar artık ne mahalle baskısından ne de toplum baskısından çekiniyor. Memleketin geldiği durum göz önünde. En önemli sorun tabii ki ekonomik durum. İnsanları kolay yoldan para kazanmaya iten bir yapı oluştu. Hırsızlık konusunda cezaların yetersiz olduğu bilinen bir şey. Fakat sadece adli çözümlerin yeterli olmadığını, eğitim ve ekonomik durumların iyileştirilmesiyle çözülebileceğini söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

‘EKONOMİ KÖTÜYE GİDİYOR’

CHP Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ise son günlerde ortaya dolandırıcılık şebekelerinin çıktığını belirterek ekonominin kötüye gittiğine işaret etti. Karadağ, “Türkiye’de ekonomi iyiye gitmiyor, insanlar artık kolay geçim yollarını ve insanları kandırmanın yollarını arıyorlar. Ama şunu da söylemem gerekir, Alanya Emniyet Müdürümüz ve teşkilatı bu organize suçlarla ilgili çok iyi bir mücadele veriyorlar. Başta Başsavcımız olmak üzere titiz bir çalışma sürdürüyorlar. Ama bu haksız kazanç ve dolandırıcılık olayları birçok sektörde devam ediyor. Bu da şunun göstergesi, insanlar artık kolay kazanç yolunu tercih ediyor. Ekonominin kötüye gittiğini, çalışarak artık büyük paralar kazanılmayacağını bilerek hareket ediyorlar. Tabii bu bir ahlaksızlık meselesi. Ama ticari ahlaksızlığın asıl sebeplerinden bir tanesi ticaretin iyiye gitmemesi. Gösterge bu. Tabii tasvip etmiyor, kınıyoruz. Cezaların caydırıcılığı işin hukuksal yönü. Ceza ile suçun azaltılması çok mümkün değil. Asıl önleyici olan kültür ve eğitimin yükseltilmesidir. Bu yöntem ülkemizde şu an için pek geçerli değil ama kültür ve eğitim seviyesinin yükseltilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

DOLANDIRICILIĞIN HUKUKSAL BOYUTU

Avukat Fatih Barcın, artan dolandırıcılık vakalarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Dolandırıcılara karşı son dönemde hem Alanya Cumhuriyet Başsavcılığımız hem de onun koordinesinde emniyet teşkilatımız etkin şekilde mücadele etmektedir. Bu olayların sık sık kamuoyunun gündemine gelmesi bu mücadelenin de bir neticesidir. Kanun koyucu bu suçlara ilişkin caydırıcı cezalar öngörmüştür. Hatta kamuoyunda telefon dolandırıcılığı olarak bilinen şahısların kendilerini polis, hakim, savcı gibi kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle kişiler üzerinde telefon marifetiyle baskı oluşturarak haksız kazanç elde etmeleri şeklinde gerçekleşen suç, yapılan değişiklikle nitelikli hal kapsamına alınmış ve cezası arttırılmıştır. Fakat bu olumlu adımların yanında 2016 yılında ceza muhakemesi kanununda yapılan değişiklik ile suçun basit hali uzlaşma kapsamına alınmıştır. Bu durumda suçu işleyenler soruşturma aşamasında mağdurlar ile uzlaşmakta ve bu şekilde ceza almaktan kurtulmaktadırlar. Bu nedenle suçun basit halinin de uzlaşma kapsamından çıkarılmasının caydırıcılığı arttıracağı inancındayım" dedi.

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2019, 22:14