'Alanya'da bir değişim rüzgarı esiyor’'

SABAH saatlerinde Gazipaşa esnafı ile bir araya geldiğini söyleyen Budak,

Sanayi esnafının sorunlarını dinlediğini ifade etti. Budak, “Bildiğiniz gibi ben de eski bir sanayiciyim. Daha sonra siyaset yapmaya başladım. 4 senedir CHP'de siyaset yapıyorum ,4 sene de bu benim 5’inci seçimim. bazı çevrelerce belediye başkanı adayı olacağım konuşuluyordu Fakat ben milletvekiliyim, insanlarımız demek yakıştırıyor ki beni layık görüyorlar. Ankara'da bu 3’üncü dönemim. Bir milletvekili seçildiği zaman Türkiye milletvekili olur, Türkiye'nin bütün sorunları ile ilgilenir. Biz şu anda yerel seçim ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Antalya'nın bir ucundan bir ucuna seçim çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. İçinde bulunduğumuz coğrafya çok zor bir coğrafya. Özellikle de ulaşım ile ilgili sorunları var Antalya'nın. Antalya'da her bölgede sorunlar var Bununla ilgili de çok önemli yatırımlar yapılması gerekiyor.

‘TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA’

Antalya Türkiye'de çok önemli bir konumda Türkiye'nin bütün turfandasını Antalya karşılıyor. Turizmde de aynı şey geçerli Antalya turizmde de Türkiye'nin göz bebeği, özellikle Alanya. Alanya, Antalya’da turizmin ilk başladığı yer. Bunların da değeri bilinmelidir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün çok talihsiz bir açıklama yapmış, çok üzüldüm. Sayın Bahçeli demiş ki ‘Dağdan temizlenen hainlerin Antalya'daki otellere yuvarlanmasını Antalya’nın terörize edilmesini milli güvenlik tehdidi sayıyoruz’. Bakın turizm pamuk ipliğine bağlıdır Türkiye'de, biz üç dört tane pazardan turist alıyoruz Antalya'ya. bunlardan bir tanesi Rusya diğeri de Avrupa destinasyonları. Bunlardan en önemlisi de Almanya. Burada yaşayan yanılmıyorsam 40 binin üzerinde Alman vatandaşı var. Sayın Bahçeli böyle bir açıklama yaptığı zaman önce Antalya'da yaşayan yabancıları tedirgin eder. 2016 senesinde ‘Uçağı ben düşürdüm’ kavgasında en büyük zararı Antalya aldı uçak turizm bölgesi olan Antalya, Alanya ve Kemer'e düştü. En büyük zararı bu bölgeler aldı. Bu söylemler büyük söylemler. Bir devlet adamının ağzından telaffuz edilmemesi gerekiyor. Bundan önce de yine bir devlet adamı Süleyman Soylu devlet adamı niteliğinde olan bir insanın yapmayacağı gafları yaptı. Vatandaşları terörize ediyor. Soylu, çıktı dedi ki ‘Avrupa'daki terör örgütünün toplantılarına katılanlar Antalya'ya, Marmaris'e, Kuşadası'na, Bodrum'a gelirlerse onlara biz gereken karşılamayı yapıp kelepçeyi takarız’ dedi. bu söylem bir faciaydı. Almanya basınında gündem oldu, Alman hükümeti de vatandaşlarını uyardı Türkiye'de kendilerine dikkat etmesi konusunda.

‘SÖYLEMLERİ TURİZMİ BALTALIYOR’

Şimdi aynı büyük gafı kalkıp Devlet Bahçeli yapıyor. Bunu ne için yapıyor, tabii ki 3, 5 oy kazanmak için yapıyor. Yerel seçimlerin Türkiye'nin her yerinde bayram havası şeklinde yapılması gerekirken kalkıyorsunuz diyorsunuz ki; ‘Otelciye terörist, otel emekçilerine terörist’ diyerek kimsenin anlayamayacağı bir dilde insanlara hitap ediyorsunuz. Bu konuşmalar yapıldığı anda Alman basınında, Fransız basınında anında yer alıyor. Buradaki siyasetçilerin konuştuklarını 40 defa altın terazisinde tartıp ondan sonra konuşması gerekiyor. Eğer bir meclis üyesi ya da milletvekili ve da belediye başkan adayının sicili bozuksa zaten bunların aday olma şansı yok. Sicillerinde yüz kızartıcı suç, terör suçu, hırsızlık, uyuşturucu, fuhuş gibi suçlar varsa ve bunlardan hüküm giymiş ise zaten aday olamaz. Milli İstihbarat Teşkilatı elinizde, emniyet istihbarat elinizde, YSK kararları ortada. Bu karalamalar çok yanlış.

Bu ülkede bizim en fazla talep ettiğimiz şey birlik ve beraberliktir. Bunların hepsini yapabilecek olanlar devleti yönetenler ve bizim gibi siyasetçilerdir. Ayrılıkçı dili kullanmak ancak ve ancak toplumu 80’li yılların ortamına doğru götürür. O dönemlerde öğrenci olduğum için çok iyi biliyorum ve ateşle oynamayalım. Bu bir yerel seçimdir. Vatandaş tarafından kendilerine 4 buçuk yıl daha devleti yönetme yetkisi verilmişken bizi bu ekonomik bataklıktan kurtarsınlar. Alanya’dan Kaş’a kadar turizmle ilgili son derece güzel haberler geliyor. Turizm bu kadar iyi giderken Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun söylemleri turizmi baltalar nitelikte. Çünkü bizim tek tutunacak dalımız turizm kaldı. Sanayi’de kapasite kullanım alanları yüzde 70’li seviyelere indi. Her geçen gün işçiyi işten çıkarma durumları artıyor. Şuan da 4 milyon 200 bin işsiz var. Buradan iktidara söylüyorum bu ülkede beka sorunu 1923’te bitti. Bugün eğer bir beka sorunu varsa mutlaka koltuklarla alakalı bir beka sorunudur. Oradan da çıkmanın yolu ülkeyi üretime döndürmektir.

‘ABDULLAH SÖNMEZ İVME YAKALAMIŞ’

Alt tarafı Belediye Başkanı seçeceğiz yerel yönetimlerde insanlara hizmet edecek. Alanya'da, Gazipaşa'da, Antalya'da Türkiye'nin her yerinde sadece belediye başkanı seçeceğiz. Ülkede bir kaos havası yaratılıp beka sorunu gibi kavramlarla bölmeye çalışıyorlar. Dün Gazipaşa’daydım Gazipaşa’da gördüğüm havanın aynısını Alanya'da da gördüm. Gece Gazipaşa’da bir mahallede toplantı yaptık. O toplantıdaki coşku 24 Haziran seçimlerinde yoktu. Alanya'da da aynı coşku var. İnsanlar ekonomik anlamda bunu almışlar. Alanya zengin bir kent. Tarımdan ve turizmden nasibini almasına rağmen burada bile insanlar ekonomik krizden özellikle esnaflar bunalmış durumda. İnsanlar seçimlerde bir ders verecek gibi gözüküyor. Vatandaşlar siyasetçilerin kulaklarını çekip ‘Görün artık vatandaşın sorunlarını’ diyecekler. Alanya'da bir değişim Rüzgarı esiyor bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Özellikle şunu da gördüm burada, Abdullah Sönmez son bir haftada inanılmaz bir hava yakalamış. Önümüzde de bir hafta 10 gün var yakaladığı ivme yukarıya doğru çıkacaktır. Öbür taraftan Muhittin Böcek adı çok önde Alanya'da, tarihi bir rekor kıracak gibi gözüküyor Alanya'da Gazipaşa'da da aynı hava hakim” dedi.