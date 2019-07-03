Alanya'da bir çocuk parkı daha

ALANYA Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yaptığı çalışmalar kapsamında Küçükhasbahçe Mahallesi kuzey kesimlerindeki park eksikliğini, Benliler sokakta bulunan meydandaki yeşil alana yapılan çocuk parkı ile gidererek mahalledeki çocukların yüzünü güldürdü. 318 metrekarelik alanda çocuk oyun grupları ve oturma alanları bulunuyor.

‘ÇOCUKLAR HİZMETLERİMİZİN MERKEZİNDE YER ALIYOR’

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, “Projelerimiz arasında en önemli yerlerden birisini de daima çocuklarımız almaktadır. Kentte yaşayan bütün çocuklarımızın her anlamı ile mutlu olabilmeleri için çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu nedenle çocuklarımızın içinde olduğu projelere değer veriyoruz. İlçemizde bulunan bütün mahallelerimizde çocuklarımızın yaşam alanları adına çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.