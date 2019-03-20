Alanya'da bir çiftçiye verilen 50 milyonluk teşvik tepki topluyor

Ceren ŞAHİN - ÖZEL HABER

BİR devlet bankası tarafından Alanya'da sadece 1 çiftçiye 50 milyon TL kredi verildiği iddiası, Alanya gündemine bomba gibi düştü.

Ticari kredi faizlerinin yüzde 30’ları bulduğu günümüzde, teşvik amaçlı sağlanan bu kredide faizin yüzde 4-5 gibi çok cazip bir oranda olduğu ileri sürülmüştü.

Çiftçinin krediye en çok ihtiyaç duyduğu dönemden geçildiğini belirten tarım sektörü temsilcileri "Bu 50 milyon TL, bin çiftçiye 50'şer bin TL veya 10 bin çiftçiye 5'er bin TL olarak dağıtılabilirdi. Bu da tarımsal üretimde artış ve ekonomiye büyük katkı olurdu. 50 milyon TL'ye Alanya'nın tüm zirai üretimi teşvik edilebilirdi" demişlerdi.

'ÇİFTÇİ KREDİ ALMAKTA ZORLANIYOR'

Bu krediyi kullandığı iddia edilen çiftçinin kim olduğu merak edilirken, konuya ilişkin Yeni Alanya’ya konuşan Alanya Hal Derneği Başkanı Adem Kaya, küçük sermayeli çiftçilerin böyle bir kredi kullanamayacağına dikkat çekerek "Bu yatırımcı mutlaka bir iş insanıdır" dedi.

Kaya, bu miktarın tek bir kişiye tahsisi yerine daha çok çiftçiye dağıtılması gerektiğine dikkat çekerek "Banka yetkililerinin kararına saygı duyuyoruz elbette ama doğru da bulmuyoruz. Bu miktarlarda büyük kredi alanlar genellikle işadamları oluyor. Küçük çiftçiler bu denli büyük krediler alamaz, almazlar zaten. Küçük sermayeli çiftçiler ve tarım emekçileri ekonomik anlamda zorluklar yaşıyor. Zaman zaman ürünleri yeterli değeri bulmuyor. Fiyat düşüşleri yaşanabiliyor. Zarar edebiliyorlar. Borçlandıkları için kredi ihtiyacı hissedebiliyorlar. Ya da yatırım amaçlı kredi kullanmak istiyorlar. Çeşitli sebepler var. Fakat bankalarda genel olarak sıkıntılar yaşıyorlar. Örneğin ipotekler bulunamayabiliyor. Onu bulup geliyorlar, bu sefer kefil isteniyor. Kısacası sermayesi küçük olan çiftçiler kredi çekmekte zorlanıyor. Dolayısıyla bu denli yüksek bir rakamın tek bir kişiye tahsis edilmesi yanlış. 100 kişiye, 200 kişiye, yani ihtiyacı olan çiftçilere vermiş olsalardı tarım ekonomisi açısından daha iyi olurdu. Daha fazla insanın yararlanması gerekirdi” ifadelerini kullandı.

'400 BİN TL'LİK KREDİYİ ZOR ALDIM'

Kendisi de tarım sektöründe faaliyet gösteren İyi Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın "Türkiye genelinde tarım emekçilerin çok büyük sorunları var. Bankalardan kredi almakta gerçekten zorlanıyorlar. Kendimden bir örnek verecek olursam, ben 10 dönümlük bir arazi ve 2 daire teminat vererek, 400 bin liralık bir krediyi çok zor şartlarda aldım. Biz istiyoruz ki, kalkınacaksak hep beraber kalkınalım. Zenginleşeceksek hepimiz zenginleşelim. Lakin maalesef bugün düzen böyle değil. Zaten bizim muzdarip olduğumuz konu da bu. Bu yüksek rakam, yani 50 milyon TL, 1 değil 1000 çiftçiye dağıtılsa, herkes kazanır ve tarım ekonomisi canlanırdı" dedi.

‘HERKESE EŞİT VE ADİL DAVRANILMALI’

Millet İttifakı 1. sıra meclis üyesi adayı, şehir plancısı Erkan Demirci ise "Bu konuyu iki yerden ele almak lazım. Bahse konu kişi büyük bir yatırım yapacaksa, 50 milyonluk bir kredi kullanması abes değildir. Lakin bankanın havuzunda 60 milyon varsa da, tek bir kişiye 50 milyonluk bir tahsiste bulunulduysa, bu yanlış. Durum şahsa özel değilse ve diğer üreticilerin de talepleri karşılanıyorsa yanlış değil. Bankanın kredi verirken istediği kriterleri karşılayan herkese kredi veriliyor mu? Buna bakmak lazım. Kriterleri karşılayan bütün üreticilere ihtiyaçları olan krediler sağlanıyor ise sıkıntı yok. Lakin kişiye özel bir uygulama ise haksızlık. Sermayesi yetersiz olan ve üretim yapmak isteyen bir çiftçi, bankanın kriterlerini karşılamasına rağmen ipe un seriliyorsa, bin bir türlü bahane gösterilerek zorluk çıkarılıyorsa, bahse konu kişiye de kolaylıkla bu meblağdaki bir kredi sağlanıyorsa doğru değil. Bu adaletsizlik. Diğer insanlara da aynı kriterlerin uygulanması ve eşitlik içerisinde davranılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

