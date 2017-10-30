Alanya'da bir bölge karanlıktan kurtuldu

Haber: Alper KUTAY
CUMHURİYET Mahallesi Muhtarı Musa Akın, Turunç Sokak ve Alanyum Alışveriş Merkezi civarında enerji yetersizliğinden dolayı yeni trafo talebinde bulundu. Muhtar Akın'ın talebine anında yanıt veren Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ Bölge Müdürü Yunus Başarı, bölgeye yeni bir trafo konulmasını sağladı. Cumhuriyet Mahallesi'nin Alanya'nın en kalabalık yerleşim birimlerinden biri olduğunu söyleyen Muhtar Akın, "Bölge Müdürü Sayın Yunus Başarı'ya isteğimizi geri çevirmeyip hemen imdadımıza koştuğu için teşekkür ediyorum" dedi.
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