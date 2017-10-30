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Alanya'da bir bölge karanlıktan kurtuldu

Yunus Başarı, Cumhuriyet Mahallesi'nin trafo talebine anında yanıt vererek bir bölgeyi karanlıktan kurtardı

Alanya'da bir bölge karanlıktan kurtuldu

Yunus Başarı, Cumhuriyet Mahallesi'nin trafo talebine anında yanıt vererek bir bölgeyi karanlıktan kurtardı

30 Ekim 2017 Pazartesi 22:29
Alanya'da bir bölge karanlıktan kurtuldu
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Mahallesi Muhtarı Musa Akın, Turunç Sokak ve Alanyum Alışveriş Merkezi civarında enerji yetersizliğinden dolayı yeni trafo talebinde bulundu. Muhtar Akın'ın talebine anında yanıt veren Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ Bölge Müdürü Yunus Başarı, bölgeye yeni bir trafo konulmasını sağladı. Cumhuriyet Mahallesi'nin Alanya'nın en kalabalık yerleşim birimlerinden biri olduğunu söyleyen Muhtar Akın, "Bölge Müdürü Sayın Yunus Başarı'ya isteğimizi geri çevirmeyip hemen imdadımıza koştuğu için teşekkür ediyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Yunus BaşarıCumhuriyet Mahallesi
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