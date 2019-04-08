Alanya'da bir babanın yardım çığlığı

ALANYA’DA bir insanlık dramı yaşanıyor. 41 yaşındaki mevsimlik işçi Mustafa Akgül, kalp kapakçığından rahatsız olan 9 yaşındaki kızı Nazlı’yı yaşatabilmek için uzanacak yardım ellerini bekliyor. Yardım çığlığını ağlayarak anlatan ve “Utanıyorum” diyen baba Akgül’ün 4 çocuğu var. 4 çocuğundan en büyüğü olan Güllüşah’ı 17 yaşındayken aynı hastalıktan kaybeden Akgül, küçük kızı Nazlı’nın da aynı kaderi yaşamaması için mücadele ediyor. Nazlı, doğuştan kalp kapakçıklarındaki sorun sebebiyle ilaç tedavisi görüyor. İlaçların aylık maliyeti ise 950 Euro tutuyor.

‘ÇARESİZ BABADAN YARDIM ÇIĞLIĞI’

Kızı Güllüşah’ı 17’sindeyken kaybeden acılı baba Akgül’ün tek derdi, küçük kızı Nazlı. Nazlı’nın yaşaması için düzenli olarak kullanması gereken ve her ay 950 Euro tutan ilaçları temin edemediği için kendini suçlu hisseden baba Akgül, kendisine ağır depresyon teşhisi konduğunu da ifadelerine ekliyor. Mevsimlik işçi olan Akgül “Kızımın kaybı beni çok etkiledi. Nazlı’mı da aynı hastalığa kurban vermek istemiyorum. Ağır bir depresyon geçirdim ve bu sebeple ağır ilaçlar kullanıyorum. Çalışmaya devam ediyorum. Günlük olarak bulduğum her işe gidiyor, evime ekmek götürmeye çalışıyorum. Ama ilaçlar çok pahalı. Yetişemiyorum. Çok utanıyorum ve kendimi suçlu hissediyorum. Güllüşah’ın ardından Nazlı’mı da kaybetmeye ne ben, ne de anası dayanamayız. Yardımseverlerin kızımın ilaçları konusunda bize el vermelerini bekliyoruz. Tek isteğim çocuğumun yaşaması ve sağlığına kavuşması. İlaçlarına gücüm yetmiyor. Yurtdışından geliyor ve fiyatı 950 Euro tutuyor. İdarecilerden ve hayırseverlerden kızıma yardım etmelerini istiyorum” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2019, 18:09