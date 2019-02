Ceren ŞAHİN

İSTANBUL’UN Kartal ilçesinde 5 Şubat’ta çöken 8 katlı, 14 daireli binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Ölü sayısının artabileceği bildirilirken mevcut durumda 14 kişiye mezar olan binanın fazladan 3 kaçak katı bulunduğu ve İmar Barışı kapsamında ruhsatlandırıldığı iddiaları da tartışmaların ana gündem maddesini oluşturuyor. Peki, Alanya’da binalar güvenli mi? Yeni Alanya’ya konuşan sektör temsilcileri Alanya’da riskin olduğunu ve mevcut yapı stoğunun büyük çoğunluğunun 1999 yılında değişen Deprem Yönetmeliği’nden önce yapıldığını ifade ettiler.

‘ÇÖKMEDEN ÖNCE TEDBİR ALINMALI’

Kartal’da çöken binaya ilişkin ihmallere dikkat çeken Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı ve Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “Bu çağda -eğer bir sabotaj yoksa- bir binanın çöküp çökmeyeceğini önceden anlamak ve tedbir almak mümkün değil mi? Kartal’da pisi pisine ölen insanların hesabını kim verecek?" dedi.

‘GEREKEN BİLGİLENDİRME YAPILMALI’

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi’nin CHP’li meclis üyesi olan şehir plancısı Erkan Demirci, Alanya’da mevcut yapı stoğunun çok büyük bir kısmının 99 yılı öncesinde yapılmış olduğunu hatırlatarak “Bilindiği üzere 1999 depreminden sonra yönetmelikler değişti ve yapı kalitesini arttıran bir takım önlemler alındı. Lakin Alanya’da mevcut yapıların birçoğu zaten 99 yılından önce yapılmış durumda. Dolayısıyla binaların yıkılma risklerine karşı analizlerinin yapılmasında fayda var. Bunun haricinde İmar Barışı ile alakalı her daim dile getirdiğimiz sıkıntıların yıkılan binayla birlikte yeniden gündeme geldiğini görüyoruz. Zira basına çıkan haberler doğruysa, yıkılan bina İmar Barışı’ndan faydalanmış bir bina. Yani bir kısmı ruhsatlı yapılmış, sonrasında üzerine kat ilave edilmiş ve İmar Barışı’ndan faydalanılarak yapı kayıt belgesi alınmış. İşte bizler İmar Barışı’na karşı çıkarken bunlar yüzünden karşı çıkıyoruz. Yapının ne derece güvenilir, ne derece sağlam olduğunu bilmeden tüm yapılar ruhsatlı hale getirilebiliyor bu yasa ile. 99’dan önce yapılan binalar Alanya’daki yapı stoğunun çok büyük bir kısmını kapsıyor. Alanya’da da bu şekilde yapı kayıt belgesi alan binalar var. Sonuç olarak yasayla vatandaşa bu hak tanındı. Kaçak kat yapılan binalar, ilave eklentiler yapılan binalar yok mu Alanya’da? Oldukça fazla. Burada hatalı olan vatandaş değil elbette. Vatandaş yasal hakkını kullanıyor. Yasadan kaynaklanan bir hata söz konusu. Yapı stoğunun tamamı için olmasa bile gereken denetimlerin ve incelemelerin gerçekleştirerek tehlike arz ettiği tespit edilen binaların yapı kalitelerine ilişkin analizler yapılmalı. Zaten binalar kendisini belli eder. İçinde yaşayan insanlar binalarında çatlamalar varsa, kolon ve taşıyıcı bloklarında bir takım sıkıntılar görüyorlarsa kesinlikle ihmal etmemeliler. Öte yandan yerel yönetimlerin de 99 yılı öncesinde yapılan ve risk teşkil eden binaların maliklerine gereken uyarıları ve bilgilendirmeleri yapması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

‘ALANYA’DAKİ BİNALARIN ÇOĞU RİSKLİ’

İnşaat Mühendisi Aycan Fenercioğlu ise kentsel dönüşümün Alanya için bir ihtiyaç olduğuna vurgu yaparak “Alanya’da mevcut yapıların büyük bir çoğunluğu değişen Deprem Yönetmeliği öncesinde yapıldığı için şu anki mevzuata göre düşük veya yüksek oranda risk altında diyebiliriz. Yanı sıra Alanya deniz kenarında konumlanmış bir kent olduğu için rutubet oranı da son derece yüksek. Dolayısıyla bu bölgede binaların ömrü daha kısa. 99 yılı öncesinde yapılan binaların genelinde bir analiz yapılsa büyük bir çoğunluğunun riskli çıkacağını söyleyebiliriz. Vatandaşın mutlaka bu konuda duyarlı davranarak binasına risk tespiti yaptırması lazım. Kolonları sıyrılmış, demirleri görünen binalara dikkat edilmeli. Bodrum ve temel katlarda kolonlar korozyona uğramış olabilir. Vatandaşlar binalarında bu tip şeyleri kontrol ederek, gereken adımları atabilir. Alanya’da hala kentsel dönüşüme mesafeli duruluyor. Bunun zaman içerisinde aşılacağı kanaatindeyim. Bilinmeli ki kentsel dönüşüm Alanya için gerçek anlamıyla bir ihtiyaç. Kentsel dönüşüm can güvenliği açısından değerlendirilmeli. Bizler her daim söylüyoruz. Kentsel dönüşüm rant demek değil, can güvenliği demektir" şeklinde konuştu.