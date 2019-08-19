Alanya'da 'Beni çöpe atın' notu ile ölü bulundu! Tüm detaylar Dim TV Ana Haber'de
Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu. Alanya'da 'Beni çöpe atın' notu ile ölü bulundu!, Alanya'da voleybol oynarken kalbine yenildi!, Sürücülere TEDES uyarısı, Bakan Çavuşoğlu, Kılıçdaroğlu'na sert çıktı.... Hepsi ve daha fazlası saat 18.00'de Dim TV Ana Haber'de. Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle
BUGÜN DİM TV ANA HABER'DE NELER VAR?
ALANYA'DA FECİ SON! 'BENİ ÇÖPE ATIN' NOTU İLE ÖLÜ BULUNDU
ALANYA'DA VOLEYBOL OYNARKEN KALBİNE YENİLDİ
SÜRÜCÜLERE 'TEDES' UYARISI GELDİ!
BAKAN ÇAVUŞOĞLU, KILIÇDAROĞLU'NA SERT ÇIKTI
ALANYA'DA AK PARTİ İYİ PARTİ'YE DAVA AÇTİ
DOĞAN BACAK'TAN D-400 ELEŞTİRİSİ
HEPSİ VE DAHA FAZLASI İÇİN UZMAN GAZETECİ ALPER KUTAY'IN SUNDUĞU DİM TV ANA HABERİ SAKIN KAÇIRMAYIN!
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DİM TV NASIL İZLENİR?
'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.