Alanya'da belediyeden yeni parklar

ALANYA Belediyesi, Cikcilli Mahallesi'nde 1 milyon 565 bin TL bedelle çocuk parkı yapacak. Park içinde büfe, mini süs havuzu, yuvarlak basketbol sahası, masa tenisi oyun alanları, farklı yaş gruplarına hitap eden çocuk oyun alanları, fitness alanı, dinlenme alanları ve yürüyüş yolları bulunacak. Cumhuriyet Mahallesi'nde ise 1450 metrekare alana çocuk oyun alanları, fitness alanı, masa tenisi, heykeller, oturma alanları ve yürüyüş yolları bulunan park yapılacak. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı bir nesil olarak yetişmesi için çocuk parkları ve spor alanlarının her mahallemizde çoğaltılması adına çalışmalarımız devam edecek" dedi.