Alanya'da belediyeden temalı park

GEMİ temalı oyun gruplarının da yer aldığı yeni parkın inşaatına başlandı. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Başkan Yücel’in talimatıyla bütün mahallelere park ve yeşil alan kazandırma çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
'ÇOCUKLAR EĞLENECEK
AİLELER DİNLENECEK'
Alanya Belediyesi’nin Cikcilli Mahallesi’nde yeni yapacağı modern parkta hem çocuklar hem de ebeveynleri için her şey düşünülmüş durumda. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha sağlıklı bir nesil olarak yetişmesi için çocuk parkları ve spor alanlarının her mahallemizde çoğaltılması adına çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
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