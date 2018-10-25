Alanya'da belediye seminerleri sürüyor

SEMİNERDE, Eğitimci-Yazar Oğuz Saygın tarafından dünyanın en yaratıcı düşünürü olarak kabul edilen Edward de Bono’nun “6 Şapka Düşünme Tekniği” anlatıldı. Bireysel düşünme tekniklerinin ele alındığı seminere, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

'ÇOCUKLARIMIZA DÜŞÜNMEYİ ÖĞRETMEK LAZIM'

Çocuklarda en özgür düşünmenin ilkokuldan öncesi dönemde yaşandığını belirten Eğitimci-Yazar Oğuz Saygın, yaratıcı düşünmenin her geçen gün azaldığına dikkat çekti. "Düşünmek farklı bir şey, başarılı olmak istiyorsak düşünmeyi öğrenmek lazım" diyen Saygın, 6 Şapka Düşünme Tekniği’nin özelliklerine değindi. Bu tekniği sırasıyla mavi, beyaz, kırmızı, sarı, siyah ve yeşil şapka adı altında 6 renkle tanımlayan Eğitimci-Yazar Oğuz Saygın, düşünmenin hayattaki önemini örneklerle anlattı. Saygın, dinleyicilerle "Eğitimde Oyun" tekniğinin faydaları üzerine dinleyicilerle birlikte 6 Şapka Düşünme Tekniğiyle ilgili de bir uygulama gerçekleştirdi.

SIRADAKİ SEMİNER 28 KASIM’DA

Alanya Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından her ay düzenlenen eğitim seminerleri devam edecek. Eğitimci Ruhan Maral’ın sunacağı “Cesaret Yönetimi” konulu seminer ise 28 Kasım’da yapılacak. 09.30-12.30 saatleri arasını kapsayan seminere tüm vatandaşlar davet edildi.