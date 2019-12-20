Alanya'da bekçilerden şehitlere mevlit

ALANYA İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okutuldu. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarşı ve mahalle bekçilerinin organize ettiği mevlit programı Emine Özmüftüoğlu Cami'nde yapıldı. Şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okutulmasının ardından namaz çıkışında yemek ikramında bulunuldu.