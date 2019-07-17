Alanya'da 'bedava park' heyecanı

Ramazan ÖZDEMİR

GAZİPAŞA Belediye Meclisi’nin 10 Haziran 2019 tarihli kararı gereği, Gazipaşa’da park yerlerinin açılması ve işletilmesi için Antalya Büyükşehir Belediyesi (BŞB) UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) kararının bulunmadığı belirtilerek tüm park tahsisleri iptal edildi. CHP'Lİ Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, BŞB sınırları içerisinde UKOME kararı olmadan karayolu üzerine park yerlerinin açılmasına ve çalıştırılmasına hiçbir kurum ve kuruluşun izin veremeyeceğini bildirdi. Böylelikle Gazipaşa'da park şimdilik bedava oldu. Peki, Alanya’da son durum ne? Siyasiler ve STK temsilcileri kararı nasıl değerlendiriyor? Yeni Alanya araştırdı.

ZAVLAK’TAN ORTAK AKIL ÇAĞRISI

Otopark alanlarının ücretsiz olmasıyla ilgili açıklama yapan Alanya Belediyesi’nin İyi Parti’li meclis üyesi Hacı Mevlüt Zavlak, bu uygulamanın ortak akılla yapılması gerektiğine vurgu yaptı. Zavlak "Ben de bu uygulamanın kaldırılmasından yanayım. Vatandaş buraları zamanında terk etmiş, devlet aldığı yerleri daha sonra vatandaşa tekrar kiraya veriyor. Bu durum adil değil. Fakat yol üzerindeki esnafın gözünden bakacak olursak bunun kaldırılmasından yana değiller. Çünkü ücretsiz olması durumunda esnafların önüne park edilecek araçların önüne geçilemez. Alanya Belediyesi'nin ana artel yollardaki otoparkı tamamen kaldırması gerekiyor. Otopark ücretlerinin kaldırılması konusunda Alanya Belediyesi’nin sivil toplum kuruluşlarıyla, özellikle de esnaf odalarıyla birlikte bir toplantı yapıp ortak akılla hareket edilmesi gerekir” dedi.

‘OTOPARK ÜCRETİ YASAL DEĞİL’

Tüketici Hakları Derneği (THD) Alanya Şubesi Başkanı Cemal Şencan, işgaliye bedeli karşılığı kentin caddelerinin kiralanabilmesinin yasal olmadığını belirtti. Kentin topyekün bir disipline ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Şencan, “Cadde ve sokaklara bedeli karşılığında park yapmak zaten yasal değil. Danıştay kararı da mevcut. Caddeler halkındır. Atatürk Caddesi’ne bakıyorum ki, aman Allah’ım. Turizm yapılan bir kent böyle mi olmalı? Atatürk Caddesi’ne yukardan bir bakalım. Park yeri midir? Çarşı merkezi midir? Böyle turizm mi yapılır? Bir de ek olarak kaldırımlarda motosiklet ve bisiklet sürenleri görüyorsunuz. İnsanlar can derdinde. Bunlar demek ki turizmi geliştiren şeyler. Öyle görünüyor” ifadelerini kullandı.

‘BELLİ ALANLARDA OTOPARKLAR YAPILMALI’

İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın, Alanya’da otopark sorununun çok ciddi boyutta olduğunu söylerken "Bence Alanya’da otopark sorunu çok büyük ve Gazipaşa kadar kolay çözülemeyeceği için ücretli otoparkın kaldırılamayacağını düşünüyorum. Alanya’daki esnafın otoparkların ücretli olması yönünde talebi de var. Çünkü esnafın dükkanlarının önüne bazen bir hafta boyunca araç bekletilebiliyor. Bu da esnafın işine sekte vuruyor. Fakat belli bölgelerde otoparklar yapılarak yükün hafifletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Parklar ücretsiz olduğu taktirde trafik keşmekeşi yaşanır. Eğer uygulama hayata geçecekse konunun muhattaplarıyla istişare yapılmalı” diye konuştu.

‘KARARIN DESTEKÇİSİYİZ’

Konuya ilişkin Yeni Alanya’nın sorularını yanıtlayan CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ise “Doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz. Gazipaşa’da alınan kararın destekçisiyiz. Cadde ve sokaklarda park ücretinin alınmaması gerektiği kanaatindeyiz. Alanya’da olur mu, olmaz mı, süreç gösterecektir" şeklinde konuştu.



Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2019, 00:00