Alanya'da Başsavcı Emre'ye huzur teşekkürü 

GELENEKSEL olarak her ay kahvaltı eşliğinde yapılan toplantının bu ayki konukları Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre ve Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı oldu. Kahvaltıda, 2019 turizm sezonunun başlamasıyla hareketlenen ve nüfusu artan kentteki huzur ve güven ortamı konuşuldu. MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy, Başsavcı Yasin Emre ve Emniyet Müdürü Alper Avcı'ya katılımlarından dolayı çiçek vererek teşekkürlerini iletti. Durusoy "Alanya'daki huzur ve güven ortamı nedeniyle Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Yasin Emre ve tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ederiz" dedi.