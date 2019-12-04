Alanya'da Başhekim baston ve bantla hastanede gezi

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, engelli vatandaşların yaşadıkları sorunlara dikkati çekebilmek, farkındalık yaratmak adına hastane poliklinik binasında bir etkinlik düzenledi. Her vatandaşın potansiyel bir engelli adayı olduğu düşüncesiyle yapılan etkinliğe gönüllü olarak katılan vatandaşlara siyah göz bandı ve beyaz baston verildi. Katılımcılar, kısa bir süreliğine görmeyerek hasta danışmanlarının desteğiyle belirlenen alanlarda yürüyüş gerçekleştirdiler. Daha sonra yaşadıkları bu deneyimi yazıya döküp organizasyon kapsamında oluşturulan duygu ağacında paylaştılar. Görme engelli bireylerin yaşadıkları hissi kısa bir süre de olsa anlamak için yapılan programa Hastane Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı da katılarak destek verdi. Lakadamyalı, ”Kısa süreliğine de olsa düzenlediğimiz bu çalışmayla insanlar görme engelli vatandaşlarımızın neler hissettiğini anlamakta onların dünyasına bir gezinti yapma şansı yakalamaktadırlar. Bireylerin engellilikle ilgili farkındalığının arttırılması ve engellilerin kendi haklarının bilincine varması adına bu tür etkinliklere hastane yönetimi olarak önem vermekteyiz. Hasta ve hasta yakınlarımıza da ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz dedi.