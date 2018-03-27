Alanya'da Barbaros'tan Yücel'e teşekkür

ALANYA Barbaros Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Hüseyin Kırbaç, Okul Müdürü Yusuf Yılmaz ve Okul Aile Birliği üyeleriyle birlikte Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i makamında ziyaret ederek okula yapılan hizmetler için teşekkür etti. Kırbaç ayrıca tüm veliler adına Yücel’e hizmetlerinin anısına bir de plaket takdim etti.