Alanya'da Barbaros geleneği sürdü

GELİRLERİ Barbaros Azakoğlu Ortaokulu öğrencileri ve okul yararına kullanılacak kermeste öğrenciler evlerinden getirdikleri ürünleri satarken, en çok ilgiyi Alanya'nın yerli ürünleri olan portakal ve muz çekti. Vatandaşların da ilgisinin yoğun olduğu kermes, şenlik havasında geçti.

'HER YARDIMI DEVLETTEN BEKLEMEYECEĞİZ'

Barbaros Azakoğlu Ortaokulu Müdürü Yusuf Yılmaz, Dim TV'ye (dimtv.tv) kermes hakkında bilgiler verdi. Yılmaz, 1 yıldır bu kermese hazırlandıklarını ifade ederek, "Barbaros deyince akla kermes geliyor ve Barbaros Azakoğlu Ortaokulu, kermesi ile ünlü olan okulların başında geliyor. Hem getirisi açısından hem de katılım açısından Alanya'da bu anlamda da önde gelen okullardan biriyiz. Velilerimiz, öğrencilerimiz ve yetkililerin katılımıyla çok gösterişli ve zengin bir kermese ev sahipliği yapıyoruz. Bu kermesten elde ettiğimiz tüm gelirleri okulumuza harcayacağız, çünkü artık her yardımı devletten beklemeyeceğiz. Bu konuda vatandaşlarımız da duyarlı davranıyorlar. Buradan elde edeceğimiz tüm gelirlerin yine öğrencilerimize ve okulumuza harcanacağını biliyorlar ve o konuda da okul aile birliğimize güveniyorlar. Kermesimizde yok yok. Gelmeyenlerin çok şey kaybettiğini düşünüyorum" dedi.