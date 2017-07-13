Alanya'da baraka işyerleri türedi

ALANYA Belediyesi'nin izni dahilinde Batı Alanya'nın turistik mahalleleri Konaklı, Türkler, Avsallar ve Okurcalar'da yapıldığı bildirilen derme çatma barakalarda, her türlü turistik faaliyet yürütülüyor. Bu barakaların dövme stüdyosu, kuaför, masör, nargileci, dondurmacı, vitamin bar, masaj salonu, doktor balık salonu, hediyelikçi ve restoran-kafe olarak kullanıldığı görülüyor.

Konaklı, Türkler, Avsallar ve Okurcalar'da bulunan 5 yıldızlı otellerdeki dükkanlarda ve mahallelerde faaliyet gösteren esnaflar ise bu durumdan şikayetçi. Bu derme çatma kulübelerin görüntü kirliliği yarattığını, denetimsiz ve sağlıksız olduğunu iddia eden esnaflar, bu işyerlerinin çoğunun yasal izinlerinin bulunmadığını, vergi de vermediklerini ileri sürdüler. Bir esnaf "Örneğin bu işyerlerinde nargile satılıyor. Oysa nargile satış ruhsatı almak özel şartlara tabi. Burada bu şartların hiçbiri yerine getirilmiş değil" dedi.

'ADALET BU MUDUR?'

Yıllık 10 bin Euro kira ödeyerek 5 yıldızlı bir otelde dövme stüdyosu işleten Yaşar Bozdağ adlı esnaf ise "Bu barakalar için Alanya Belediyesi'ne çok cüzzi kiralar ödendiğini duyduk. Yıllık 500-1000 TL gibi rakamlardan bahsediliyor. Ancak biz çalıştığımız otele yıllık en az 10 bin Euro kira ödeyerek turizme hizmet ediyoruz. Devletimize vergi ödüyoruz, çok hassas olan dövmeciliği tüm kurallara uygun olarak yürütüyoruz. Ancak otelin çevresinde çok sayıda dövme barakası var ve ne algıları, ne de vergileri var. Alanya Belediyesi'ne soruyorum. Bu adaletli bir durum mu?" şeklinde konuştu.