Alanya'da baraka işyerleri türedi

ALANYA Belediyesi'nin izni dahilinde Batı Alanya'nın turistik mahalleleri Konaklı, Türkler, Avsallar ve Okurcalar'da yapıldığı bildirilen derme çatma barakalarda, her türlü turistik faaliyet yürütülüyor. Bu barakaların dövme stüdyosu, kuaför, masör, nargileci, dondurmacı, vitamin bar, masaj salonu, doktor balık salonu, hediyelikçi ve restoran-kafe olarak kullanıldığı görülüyor.
Konaklı, Türkler, Avsallar ve Okurcalar'da bulunan 5 yıldızlı otellerdeki dükkanlarda ve mahallelerde faaliyet gösteren esnaflar ise bu durumdan şikayetçi. Bu derme çatma kulübelerin görüntü kirliliği yarattığını, denetimsiz ve sağlıksız olduğunu iddia eden esnaflar, bu işyerlerinin çoğunun yasal izinlerinin bulunmadığını, vergi de vermediklerini ileri sürdüler. Bir esnaf "Örneğin bu işyerlerinde nargile satılıyor. Oysa nargile satış ruhsatı almak özel şartlara tabi. Burada bu şartların hiçbiri yerine getirilmiş değil" dedi.
'ADALET BU MUDUR?'
Yıllık 10 bin Euro kira ödeyerek 5 yıldızlı bir otelde dövme stüdyosu işleten Yaşar Bozdağ adlı esnaf ise "Bu barakalar için Alanya Belediyesi'ne çok cüzzi kiralar ödendiğini duyduk. Yıllık 500-1000 TL gibi rakamlardan bahsediliyor. Ancak biz çalıştığımız otele yıllık en az 10 bin Euro kira ödeyerek turizme hizmet ediyoruz. Devletimize vergi ödüyoruz, çok hassas olan dövmeciliği tüm kurallara uygun olarak yürütüyoruz. Ancak otelin çevresinde çok sayıda dövme barakası var ve ne algıları, ne de vergileri var. Alanya Belediyesi'ne soruyorum. Bu adaletli bir durum mu?" şeklinde konuştu.
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İyi Seyirler.
kaldırımlardaki portakal suyu sıkanlar ve mısırcılarda hijyen sıfır, turist bunlardan yiyor içiyor, motoru bozuyor ishal oluyor, sonrada kaldıgı oteli suçluyor, yemekleri bozuk diye. zabıta neden bunları görmez acaba
Haklılar ...alanya belediyesi ciddi önlem almalı
Al benden de o kadar. Cesaret Edip birileri tarafından dillendirilmiş mesele bakalım ne olacak. Bi değişiklik beklemiyorum ama...
Allah razi oksun gazteye bildirene konakli bolgesi komple seyyar satici gibi goruyor yazik kira odeyenlere ayip cok mhp gecince daha iyi olur dedik ama nerde alanya konakli heryer viran sehir oldu yazik
Geçenlerde "Alanyada dükkanlar boşalıyor, esnaf kan aglıyor " diye bir haber yapmıştįnız, işte bir nedenide bu tür baraka ve seyyar dükkanlar.daha bir
çok esnaf dükkan kapatacak, barakalar çogalacak siyasiler sayesinde. çünkü Alanyada Kaptı kaçtı turizm var.
Nihayet bu konuyu gündeme getirdiniz için Yeni Alanyaya çok teşekkür ederiz. Konaklı da bu tarz seyyar dükkanların sayısı,ruhsatlî dükkanların sayısına vardı nerdeyse. Yetkililer, ilgililer,oda başkanları,parti başkanları vs vs inşaAllah bi dur diyen babayigit çıkar.
Valla teşekürler bu haberi yaptığınız için inşallah yetkililer bakar ama boş
SONUNDA DUYARLI BİRİLERİ ÇIKTI GAZETEYE YAZDILAR.BAKALIM BU TEZGAHLARI ŞİMDİDE GÖRMEZDEN GELEBİLECEKLERMİ. BELEDİYE - MALİYE UYUMA GÖREVE HATTA GIDA TARIM VE HAYVANCILIK İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SİZLERİDE BEKLERİZ DENETİMLERE