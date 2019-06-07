Alanya'da balon balığı endişesi: Denize girmek tehlikeli mi?

DİM TV, Kleopatra Plajı’nın güvenliğinden sorumlu olan cankurtaran Mümin Solmaz ile görüşerek iddiaları sordu. Solmaz, “Kleopatra Plajı’nda yıllardır hem balık tutarım hem de denize girerim. Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadım. Büyük balıkçı tekneleri kuzu balığını bitirdi, bu yüzden balon balıkları kıyılara yaklaştı, eskiden kuzu balıklarından korktukları için bu kadar yaklaşamazlardı. Dişleri keskin bir balık ama deniz içerisinde insanı görürse kaçar. Parmağını koparacak kadar bir insana yaklaşamaz. Balon balığının bir insanın parmağını koparması imkansız. Muhtemelen bir kayaya çarpmıştır ve kopma bu şekilde meydana gelmiştir” dedi. Uzun yıllardır Alanya’da hobi olarak balık tuttuğunu ifade eden İbrahim Erbaş, “Balon balığı denizin içinde insana bu şekilde zarar veremez. Biri balon balığı yakaladı ve kıyıya bıraktı, turist de üstüne bastı desek belki ama bu da çok imkansız bir ihtimal. Deniz kestanesi kesmiş olabilir başka bir ihtimalle. Burada denizin içindeki kayalar da çok keskin olabiliyor. İki kayanın arasına ayağı sıkışmıştır diyebilirim en mantıklı ihtimal bu olur. Mutlaka başka bir kaza sonucu bu olay yaşanmıştır” diyerek tedirgin olan tatilcilerin korkmamasını gerektiğini söyledi. Yeni Alanya daha önce de Aralık ayında balon balığı tehlikesini gündeme getirmiş, yaklaşan turizm sezonu için uyarıda bulunmuştu. Balık tutan bir vatandaşın oltasına takılan balon balığının ne denli tehlikeli olabileceği Dim TV ekranlarına yansımış, vatandaş yetkililere seslenerek, “Balon balığı diğer balıkları kaçıran bir balık türü. İnsanın parmağını koparacak güçte dişleri var. Yazın turistlerin bu balıklar yüzünden sorun yaşayacağını söyleyebilirim, bunun için bir önlem alınmalı. Piranhadan daha tehlikeli bir balık.” diyerek uyarıda bulunmuştu.

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Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2019, 13:00