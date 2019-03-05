Alanya'da balkon ve bahçeler yarışacak

ALANYA Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce her yıl düzenli olarak organize edilen En Güzel Balkon ve En Güzel Bahçe Yarışması için geri sayım başladı. Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşların, yarışma tarihine kadar Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bizzat başvurması gerektiği açıklandı.

YARIŞMAYA OKUL BAHÇESİ DE EKLENDİ

Her yıl düzenlenen organizasyonda bu yıl en dikkat çeken farklılık ise konut balkon ve bahçelerin yanı sıra okul bahçesi kategorisinde de tüm okulların katılım sağlayabilecek olması oldu. Başvuru sırasında tüm katılımcılar, mekanlarının fotoğraflarını ister çıktı olarak isterse elektronik ortamda teslim edebilecek. Ön eleme fotoğraflardan yapılacak ve son kalanlar, jüri üyeleri tarafından gezilerek değerlendirilecek.

Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Reyhan Erdoğan, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, Peyzaj Mimarları Odası Alanya Temsilcisi Hasan Uysal, peyzaj mimarı Hande Doru, peyzaj mimarı ve kentsel tasarımcı Seda Şanlıdere, çevre gönüllüsü ve Yeni Alanya köşe yazarı İsmail Haboğlu ve fotoğraf sanatçısı Ali Aral'dan oluşan jüri üyeleri 29-30 Nisan 2019 tarihleri arasında katılımcıları değerlendirecek. Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, En Güzel Balkon, En Güzel Bahçe Yarışması'nın düzenlenme amacı olarak halkın çevreye ve yeşile duyarlılığını arttırarak daha yaşanılabilir çevreler, görsel kalitesi artmış kullanışlı mekanlar yaratma hedefi olduğunu belirtti.

