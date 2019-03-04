Alanya'da bahar yüzünü gösterdi, laleler çiçek açtı

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehrin çeşitli yerlerindeki park ve refüjlere dikilen Türk kültürünün de bir parçası olan lale, nergis ve sümbül soğanları çiçek açmaya başladı.

Alanya'da bahar yüzünü gösterdi, laleler çiçek açtı
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ARALIK ayında dikimleri yapılan lale, nergis, sümbül soğanlarının çiçekleri şehrin peyzaj uygulamalarına yeni renkleriyle dahil oldu. Şehir merkezi ve birçok mahallesinde parklar, refüjler ve sosyal alanlara dikilen soğanlı bitkiler renkleriyle şehre görsel bir şölen kazandırdı. En kapsamlı uygulamanın yapıldığı Atatürk Anıtı yanındaki park vatandaşların ve turistlerin çekim noktası haline geldi.  Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, "Ülkemizin soğanlı bitki kültür mirasına sahip çıkmak amacıyla lale, sümbül, nergis gibi soğanlı bitkilerin kullanımını parklarımızda yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu nedenle peyzaj uygulamalarımızda kullanımına önem verdiğimiz soğanlı bitkilerimizi dönem dönem açacak şekilde dikiyoruz. Böylece nisan sonuna kadar devam edecek çiçeklenme sayesinde de hem şehrimiz renklenecek hem de halkımız çiçeklerin keyfini doyasıya yaşayacak" dedi.

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