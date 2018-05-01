Alanya'da 'Baba Balığa Gidelim' etkinliği

Toygar DİM

AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak düzenlenen etkinlik, çocukların aileleri ile kaliteli zaman geçirmelerini amaçlıyor. Alanya Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde hizmet veren özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin katılımıyla gerçekleşen etkinliğe bu yıl Alanya Belediyesi, Alanya Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve Alanya Sportif Olta Balıkçıları ve Spor Kulübü Derneği de katılım gösterdi. Alanya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Çelik’in de katıldığı etkinlikte babalar çocukları ile balık tutmanın keyfini yaşarken, palyaço ve kreşlerin gösterileri de etkinliğe renk kattı. Etkinliğin sonunda en fazla balığı tutan baba ve çocuğuna plaket, madalya ve çeşitli hediyeler verildi.