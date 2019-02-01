ALANYA'DA 'Baba Ailesi' olarak tanınan, Alanya'nın unutulmaz siması merhum Baba Salih'in (Çetin) eşi, AK Parti eski Alanya İlçe Başkanı Ahmet Çetin, tanınmış işadamı Mustafa Veysel Çetin, İbrahim Çetin, Mehmet Çetin ve Rukiye Sevimler'in anneleri Makbule Çetin, 85 yaşında vefat etti.
Yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle uzun süredir tedavi altında bulunan Çetin'in cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Hacımemişler Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bektaş Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Yeni Alanya, merhumeye Allah'tan rahmet, Baba Ailesi'ne başsağlığı diler.
Alanya'da 'Baba Ailesi'nin büyük acısı
Alanya'nın unutulmaz siması merhum Baba Salih'in eşi Makbule Çetin (85) vefat etti
ALANYA'DA 'Baba Ailesi' olarak tanınan, Alanya'nın unutulmaz siması merhum Baba Salih'in (Çetin) eşi, AK Parti eski Alanya İlçe Başkanı Ahmet Çetin, tanınmış işadamı Mustafa Veysel Çetin, İbrahim Çetin, Mehmet Çetin ve Rukiye Sevimler'in anneleri Makbule Çetin, 85 yaşında vefat etti.
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