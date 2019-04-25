Alanya'da Azeri öğretmenin feryadı: 'Beni kızım için yaşatın'

ELNARA Karimova, “Kızım için yaşamalıyım, uzanacak yardım ellerini bekliyorum” dedi. Karimova, kanserle mücadelesi sırasında en çok kızını düşündüğünü ifade ediyor. Bu anlarda ağzından dökülen cümlelere, gözlerinden akan yaşlar da eşlik ediyor.

‘ÖLMEK İSTEMİYORUM’

Antalya’da meme kanseri üzerine ihtisasını yapmış Prof. Dr. Cumhur Alıcı ile görüşme sağladığını ifade eden Karimova, “Çok iyi bir doktor. Gerçekten güven veriyor. Kanserin vücuduma yayılıp, yayılmadığını anlamamız için öncelikle pet çektirmem gerektiğini ifade etti. Bu testin miktarı 3 bin 500 lira civarında. Bunu kendim karşılayabilirim. Pet’in ardından ameliyatım için gereken rakamın ise 18 bin TL. Ameliyatım için gereken bu rakamı karşılamam mümkün değil. Ben öğretmenim. Eşim vefat etti. Kızımı yalnız büyüttüm. Hep kendi ayaklarımın üzerinde durdum. Bugüne dek hiç yardım istemedim. Lakin şimdi Türk halkından destek eli bekliyorum. Ölmek istemiyorum. Kızımı yalnız bırakmak istemiyorum. Kızım daha çok küçük. 12 yaşında" ifadelerini kullandı.

